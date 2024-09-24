房地產大亨變身藝術家 高雄金馬賓館展邵永添畫作

ALIEN Art Centre永添藝術‧金馬賓館當代美術館以當代藝術與時尚設計為策展核心，每年特展總讓人耳目一新。今年9月特展《無穹‧無盡：邵永添》更與台南藝術大學攜手，將御盟集團董事長邵永添近年變身藝術家的創作以互動藝術與AI人工智慧演繹，讓藝術更顯多元新意。

邵永添生於高雄阿蓮，從小與家人一起務農，1985年鳳山商工畢業後又擔任模具工學徒。之後他離鄉去大城市打拚，歷經各種職務，最後從擔任建設公司司機開始跨入不動產業，最後創立御盟集團，卻又在2019年無師自通開始創作，幾年來作品竟逾300幅。

本次展覽由邵永添的女兒、金馬賓館當代美術館館長邵雅曼與藝術家羅禾淋共同策展，南藝大動畫藝術與影像美學研究所6位學生共同協力製作。展區規畫七大主題，觀眾首先會看到「解放純粹意識」梳理邵永添不同階段代表作並探索創作起源、「重複與信仰」以機械手臂導入邵永添繪畫動作參數，再現其創作大量運動軌跡堆疊的特質，並讓觀者親歷創作者工作室物件。

「畫布上的文章」，則將邵永添《家書I：成家》、《家書II：暗夜征途》兩部著作輸入AIGC人工智慧生成運算，產生圖像與音樂；並設計由AI扮演觀眾，閱讀邵永添在作家與藝術家身分間的轉換關係。

接下來的《一隻眼睛看,另一隻感受》，透過聲音數位轉譯，展現作品光線在空間中延伸的音韻。《踏雪尋念》則用體感互動裝置捕捉觀眾行經路徑，體現邵永添創作《三十六重天》的過程。

之後的《繪畫的路徑》將邵永添的繪畫路徑導入浮空顯示的全像扇，讓多媒體粒子呈現出立體的空間感；《與大自然連接的能力》則將邵永添巨型創作《四季》轉化為空間立體裝置，引領觀展者沉浸其中，體會生命變化的喜悅。

展覽期間，該館二樓美術館咖啡廳還推出期間限定的藍莓塔－「天藍心花開」，概念取材自邵永添畫作。展覽即日起展至明年8月31日。