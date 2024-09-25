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屏東下月全民運 隊服、8大獎座驚豔

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府昨公布全民運各式隊服、8大獎座與伴手禮，縣長周春米（右四）率領大會工作人員與屏東縣選手登場，獎座由排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（左三）設計。記者劉星君／攝影
屏東縣府昨公布全民運各式隊服、8大獎座與伴手禮，縣長周春米（右四）率領大會工作人員與屏東縣選手登場，獎座由排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（左三）設計。記者劉星君／攝影

全民運動會10月26日在屏東舉辦，議員陳揚曾在議會批評，全民運隊服樣本是橘白色塊拼貼，像痠痛貼布，引發熱議。縣府昨公布各式隊服、8大獎座，獎座是與排灣族藝術家尼誕．達給伐歷合作，展現「謝謝你們如此綻放」設計理念。陳揚說，隊服、獎座設計讓人驚豔，給予肯定。

縣長周春米昨穿上工作人員制服，攜手屏縣代表隊出席記者會。她說，身上制服顏色是Tiffany（蒂芬妮）綠，貴賓是燦爛綠，裁判則是堅強意志的鮮橘色，準備好「綻放榮光」。

體發中心表示，服裝設計貴賓、裁判、工作人員與志工服務人員不同款式，融入運動時尚與美學感官，展現身體線條並兼顧舒適與便利性，凸顯職務中的辨識度。

獎座部分，邀請三地門鄉大社部落排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit）發揮創意，透過木材的溫潤與鐵件堅韌，選定台灣之心、湧泉、燈塔、海洋、蝴蝶、大武山、陽光及森林，創作8座代表屏東縣獨一無二的精美獎座。

尼誕說，屏東依山傍海，創作媒材木頭、鐵，兩者結合不容易，木頭怕火燒，鐵必須敲打呈現，也是勉勵大家，堅持到底信念。

陳揚說，縣府願接納改善，才能讓全國看見這麼棒的衣服與獎項，獎座呈現原住民工藝之美，最讓人驚豔。

制服 屏東縣

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