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工地天降泥漿 毀車砸損住家

聯合報／ 記者林保光宋原彰／高雄報導
高雄市三民區建造中的大樓灌漿不慎，大量泥漿從天而降，地面、車輛全覆蓋一層水泥，居民忙著清掃路面。圖／讀者提供
高雄市三民區建造中的大樓灌漿不慎，大量泥漿從天而降，地面、車輛全覆蓋一層水泥，居民忙著清掃路面。圖／讀者提供

高市三民區中庸街與建國三路口大樓建築工程施工不慎，泥漿自高樓層灑落巷道，導致附近民宅、車輛滿布泥漿。路人和居民對突如其來的「天下泥漿」吃驚不已，幸未造成傷亡。高雄市工務局查明後，昨對承造人開罰9萬元，並勒令停工。

中庸街建案23日執行高樓層灌漿作業，水泥漿塊四處噴濺，導致市中一路384巷弄間被灑滿沙土、石塊，停放路邊的轎車、機車也被泥沙覆蓋，甚至有住家遮雨棚和屋頂被水泥塊砸毀，損失難以估計。住戶形容「像被轟炸過後」，水泥塊掉落聲響、砂石飛揚都相當驚人，氣得跟里長抱怨陳情。

警方調閱事故地點的監錄影像，發覺事故發生時，正好有女騎士騎車路過，發現泥漿掉落緊急停車，居民聞聲查看，親眼目睹泥漿持續掉落近1分鐘，幸無人受傷。警方據報，立即管制交通，並通報工務局勘查究責。

建商坦承疏失，已主動聯繫受波及住戶，將負責後續維修。雙方雖已達成和解，但工務局表示，市府獲報後，派員勘查事故原因，施工時防護措施未完善，違反建築法第63條規定，依同法第89條處承造人9萬元罰鍰，即日起勒令停工，並全面檢討改善建築工地安全設施。

住戶 建築

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