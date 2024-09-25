李洋返金門祭祖 馬拉松式繞島

蟬聯兩屆奧運男子羽球雙打金牌的李洋返校園任教，昨「2024國體大奧運日」，他說，退役後9成9的重心放在教學，相當充實，但老搭檔王齊麟最近四處征戰，「想約也約不到」，有空要一起練習，為年終賽做準備。

李洋今返金門祭祖，將2天1夜「馬拉松式」繞島。縣府及李氏宗親會組織近30多輛車隊，繞行金寧及金城市區，並到老家古寧頭雙鯉古地關帝廟酬神、在新設的「李洋打卡點」揭牌。下午拜會縣長陳福海，陳將致贈李洋體育績優獎金550萬，另頒發王齊麟榮譽縣民，王另有行程，由經紀人代領。

國立體育大學以「為奧運英雄喝采」為主題，邀請巴黎奧運出戰的優秀校友分享經驗，除了李洋，還有女子拳擊銅牌吳詩儀、田徑選手彭名揚、張博雅、帕奧羽球選手方振宇、舉重選手方莞靈、射擊選手劉恆妤等人。

「生活重心9成9都在教學。」身為國體大學專技副教授的李洋透露，近期退役生活充實，前天剛參加完第三次政院暨體育及運動發展部籌備小組會議，學習到很多不同領域意見，近期都在努力充實教育方面知識，至於體能，還是持續保持，只是沒像運動員時期那麼要求。

年底他計畫和老搭檔王齊麟出賽年終賽，李洋說，王齊麟近6周都在比賽，想約也約不到，將等對方回來找時間一起練習，希望將國家羽球隊的成績愈來愈提升。

方莞靈形容，奧運就像是動畫「航海王」主角魯夫在找寶藏的感覺，一定會遇到大風大浪，但即使遇到困境，更會遇到許多夥伴和生命中的貴人，成功絕對不會是一個人的事，好好珍惜伸出援手幫助自己的人，找到屬於自己的寶藏。