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墾丁盜獵猖獗 殺梅花鹿棄屍取鹿茸

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

墾丁梅花鹿遭盜獵案件頻傳，1隻梅花鹿遭槍殺鋸走鹿茸後，棄屍墾丁國小分校附近無人處理，腐敗屍體散發惡臭，居民在社群發文批盜獵者橫行，甚至在住宅區附近開槍射殺梅花鹿，質疑相關單位無作為。墾丁國家公園管理處及保七總隊第8分隊指出，今年已查獲4起盜獵梅花鹿案件，已調閱監視畫面追查。

居民在臉書爆料公社指出，9月19日凌晨0時45分聽到槍聲，許多居民被驚醒，心想又是盜獵者出現，白天果然發現，1隻梅花鹿屍體被棄在墾丁國小分校附近路邊的草叢裡，歹徒僅鋸走鹿茸，鹿屍任其腐敗，幾天下來惡臭難聞，不僅影響生活品質，更擔心流彈波及，附近民宿根本不敢收客。

居民抱怨，墾丁盜獵猖獗，還愈來愈囂張，頻率從1個月2、3次到1周2、3次，以前利用深夜到凌晨作案，現在作案時間提前，甚至住宅區附近也敢開槍，有的騎機車獨自行動，也有駕駛廂型車集團性犯案，「墾丁已淪為盜獵者的天堂」，墾丁牌樓的公園路沿路多處都有屍臭味，希望墾管處及警方重視。

墾管處指出，獲報後經復育人員傷檢，是1隻雄鹿，並在右前肢腋下處發現彈孔，鹿茸已被鋸下取走，已與警方調閱監視畫面全力追查盜獵者。

保七第8大隊表示，今年已查獲4起盜獵梅花鹿案，4名盜獵者分別依違反國家公園法、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，會編排警力配合墾管處及恆春警分局擴大查緝。

墾丁 梅花鹿 鹿茸

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