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買鹽酥雞買到「炸蜈蚣」 高市衛局稽查攤位多項缺失限期改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄一名消費者在鳳山自強夜市買鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻蜈蚣，見狀想吐。圖／取自臉書高雄揪出遊
高雄一名消費者在鳳山自強夜市買鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻蜈蚣，見狀想吐。圖／取自臉書高雄揪出遊

高雄市一名消費者在鳳山自強夜市鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻肢體完整、依稀可辨的蜈蚣，公布在臉書社群引發熱議。衛生局稽查後指出，店家說無法辨識炸物是否店內出售，現場也未見蜈蚣、蟑螂等病媒蹤跡，但攤位有多項缺失，已要求業者限期改善。

發文網友說，他冒著大風大雨，花440元在鳳山自強夜市買鹹酥雞，快吃完了才在碗底發現彩蛋（蜈蚣），「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，看到後驚呆了，忍不住想要催吐。

這項奇特炸物引起網友熱烈回應，多人歪樓說「有點貴」。還有人說，「蜈蚣是五毒之一」、「貴在那隻蜈蚣啦！」、「蜈蚣藥補，賺到 」、「這比小強還嚇人」、「老闆知道剛好冬天幫哥進補」、「老闆下重本」。

高市衛生局表示，經派員查察，店家表示無法辨識蜈蚣及食品是否為其烹調販售，現場未見蜈蚣、蟑螂等病媒蹤跡。作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、未建立冰箱溫度監測、未定期除霜、冰箱內食材未覆蓋、洗手台無洗手掛圖、垃圾桶未加蓋，以及從業人員未依規定體檢等多項缺失，飭令業者限期改善，若屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

高市衛生局人員今天下午派員稽查遭投訴的夜市鹹酥雞攤商，但業者表示，店家表示無法辨識蜈蚣及食品是否為其烹調販售。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員今天下午派員稽查遭投訴的夜市鹹酥雞攤商，但業者表示，店家表示無法辨識蜈蚣及食品是否為其烹調販售。圖／高市衛生局提供
高雄一名消費者在鳳山自強夜市買鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻蜈蚣，見狀想吐。圖／取自臉書高雄揪出遊
高雄一名消費者在鳳山自強夜市買鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻蜈蚣，見狀想吐。圖／取自臉書高雄揪出遊

冰箱 夜市 衛生局 鹹酥雞

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