買鹽酥雞買到「炸蜈蚣」 高市衛局稽查攤位多項缺失限期改善

高雄市一名消費者在鳳山自強夜市買鹹酥雞，回家後發現炸物中疑似混雜一隻肢體完整、依稀可辨的蜈蚣，公布在臉書社群引發熱議。衛生局稽查後指出，店家說無法辨識炸物是否店內出售，現場也未見蜈蚣、蟑螂等病媒蹤跡，但攤位有多項缺失，已要求業者限期改善。

發文網友說，他冒著大風大雨，花440元在鳳山自強夜市買鹹酥雞，快吃完了才在碗底發現彩蛋（蜈蚣），「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，看到後驚呆了，忍不住想要催吐。

這項奇特炸物引起網友熱烈回應，多人歪樓說「有點貴」。還有人說，「蜈蚣是五毒之一」、「貴在那隻蜈蚣啦！」、「蜈蚣藥補，賺到 」、「這比小強還嚇人」、「老闆知道剛好冬天幫哥進補」、「老闆下重本」。