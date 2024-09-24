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墾丁盜獵槍聲1個月響3次 墾管處：任意獵捕動物罰3千

中央社／ 屏東縣24日電
有網友在臉書爆料公社發文指出，墾丁盜獵者射殺梅花鹿取完鹿茸後就「射後不理」，放任屍體腐爛。圖／翻攝自爆料公社
有網友在臉書爆料公社發文指出，墾丁盜獵者射殺梅花鹿取完鹿茸後就「射後不理」，放任屍體腐爛。圖／翻攝自爆料公社

墾丁梅花鹿野外數量多，今天有民眾在臉書指控墾丁是盜獵者天堂，附上梅花鹿遭射殺，鹿茸被取走後棄屍草叢照片。墾管處表示，獵捕行為可罰3000元，涉及非法持槍就依法送辦。

家住墾丁社頂的民眾告訴記者，19日清晨聽見「砰」的槍聲，天亮外出查看，發現住家後面20公尺處，倒臥1頭已經沒有氣息的梅花鹿，鹿茸已被割走，梅花鹿被棄屍在草叢間。這槍聲大作已經是這個月以來第3次，墾丁真的是盜獵者天堂。

社頂民眾指出，從墾丁牌樓一路往社頂方向，沿路飄著屍臭味，嚴重影響附近居民的生活品質，希望墾管處與保七總隊不要再把盜獵行為解讀成是野狗追逐所致。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山接受媒體聯訪指出，今天中午復育人員前往民眾所稱地區發現梅花鹿，帶回檢傷發現是1頭雄鹿，角已被鋸下，右前肢腋下處發現彈孔。

陳俊山強調，在國家公園內盜獵梅花鹿，可依國家公園法第13條規定，任意獵捕動物處罰新台幣3000元罰鍰，若涉及非法持有槍械則違反槍砲彈藥刀械管制條例，恐處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

保七總隊第八大隊副大隊長陳元發指出，今年起配合墾管處至梅花鹿復育區及棲息地執行保育巡查，編排警力擴大巡邏範圍及時段。迄今配合屏東縣警察局恆春分局查獲盜獵梅花鹿案件計4件4人，分別依國家公園法告發2件2人，違反槍砲彈藥刀械管制條例移送2件2人。

有網友在臉書爆料公社發文指出，墾丁盜獵者射殺梅花鹿取完鹿茸後就「射後不理」，放任屍體腐爛。圖／翻攝自爆料公社
有網友在臉書爆料公社發文指出，墾丁盜獵者射殺梅花鹿取完鹿茸後就「射後不理」，放任屍體腐爛。圖／翻攝自爆料公社

國家公園 墾丁 墾管處 梅花鹿 鹿茸

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