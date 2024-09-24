飲成年酒、領平安蛋 連江縣成年禮「牛角做出幼」28日登場

連江縣傳統成年禮「牛角做出幼」將於28日登場，滿16歲在地青年，將在師長與家長見證下，通過象徵平安的古禮儀式，宣告邁入成年。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，與南竿鄉牛角社區發展協會共同舉辦之秋慶傳統成年禮「牛角做出幼」系列活動，將於23日至28日登場，除重頭戲成年禮外，還包括剪花、紅斗、喜娘等民俗研習，除祝福年輕人邁向成年外，更盼增進傳統文化的保存與傳承。

連江縣政府透過新聞稿說明，閩東地區傳統成年禮又稱「做出幼」，源自福州地區臨水夫人信仰，歷史悠久，近年則固定於別名牛角的南竿鄉復興村舉行，活動不僅具保存閩東文化意義，更是民眾向馬祖主要信仰神祇之一臨水夫人表達感恩的重要節慶。

活動當天，參與學生將在家長與師長、社會賢達的見證下，通過包括過火爐、過關儀式、蓋平安章、領戒尺、飲成年酒、領平安蛋、加冠等「做出幼」儀式，象徵正式成為成年人，並承擔更多責任。

牛角社區發展協會及牛角五靈公廟宇委員會，則透過新聞稿指出，23日起陸續舉辦牛角大四喜系列研習活動，並從即日起受理報名。其中，喜娘說唱藝術與紅斗，都是平常難得一見的傳統民俗活動，而剪花藝術課程則是請到在地工藝大師陳治旭傳授。

連江縣政府指出，「牛角做出幼」成年禮將於28日下午2時30分起，於復興村五靈公廟前廣場舉行，有興趣之民眾可前往現場觀禮，給予青年們最誠摯的祝福。

連江縣傳統成年禮「牛角做出幼」28日下午於南竿鄉復興村五靈公廟前廣場舉行，滿16歲在地青年將在師長與家長見證下，通過象徵平安的古禮儀式，宣告邁向成年。圖為112年舉辦情形。（中央社）

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