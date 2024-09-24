張正傑輪椅音樂會10周年 高美館聽美聲開放索票

大提琴家張正傑「輪椅音樂會」高雄場今年邁入10周年，今年活動將在11月23日高雄市立美術館雕塑大廳舉辦，他以「歌劇的世界」打造10周年「張正傑輪椅音樂會」，活動已開放索票。

張正傑今天與女高音賴珏妤在高美館舉辦記者試聽會，大提琴琴聲與女高音的樂聲在雕塑大廳回盪，吸引不少觀展民眾駐足。

張正傑說，這10年來輪椅音樂會發生許多感人的故事，曾有一年有個年輕女樂迷跑來致謝，女樂迷說，曾陪奶奶一起參加輪椅音樂會，很開心奶奶過世前能一起享受這樣的時刻。

張正傑也感謝中鋼10年來贊助高雄輪椅音樂會，2015年起中鋼的熱心參與和大力推動下，高雄場正式登場，演出場地從高捷美麗島光之穹頂到衛武營榕樹廣場，而今高美館的支持下音樂會得以在室內舉辦。

「人不能只是自己過得好，更要讓社會變得更好」張正傑說，過去音樂廳的輪椅席又少又偏遠，對輪椅族不友善，他因此發想專為輪椅族設計的音樂會，「輪椅音樂會需考慮許多動線，但看到輪椅朋友能夠舒適、無所顧忌地欣賞音樂就是最棒的回饋」。

張正傑今年與小提琴歐之瑀、張芝庭、中提琴徐曉虹等組成弦樂四重奏，邀請賴珏妤、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳等4名各具特色聲樂家，演繹多首膾炙人口的歌劇歌曲。

「張正傑的輪椅音樂會」高雄場將於11月23日下午3時登場，即日起於KKTIX開放索票。活動結合健康諮詢，邀請高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫師何正宇、耕心療癒診所院長林耕新、陳眼科診所院長陳遵仁、家佳診所院長黃光輝等提供諮詢服務。