重陽節將至 高雄300對銀髮佳偶重溫新婚時光

重陽節將至，高雄300對結婚50年以上銀髮佳偶今天重溫新婚時的喜悅，副市長李懷仁等人出席為長輩們福證，見證佳偶們珍惜彼此、攜手同心的人生智慧，會場氣氛溫馨感人。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，「銀牽珍愛銀髮婚頌禮讚」在漢來大飯店巨蛋會館舉行，共計300對佳偶報名，其中結婚滿70年以上白金婚2對，滿60年以上金鋼鑽婚57對、滿50年以上金婚240對，以及原住民滿40年以上紅寶石婚1對。

社會局表示，住在三民區的盧爺爺與盧奶奶結婚74年，為現場婚齡最長佳偶。2人過去在媒人介紹下成婚，攜手將6個孩子拉拔長大。他們年輕時常一起出國旅遊，足跡橫跨各大洲，展現深厚感情與共同興趣。

另一對白金婚佳偶是結婚70年的林爺爺及林奶奶。林爺爺婚後因工作赴日2年多，夫妻倆以書信維繫感情，如今子孫滿堂，家庭和樂融融。

社會局指出，這次活動中最高齡長輩是住在左營區、98歲的宗爺爺，他年輕時在海軍服役，雖長期不在家，但每次休假都會為妻兒帶上禮物，以行動展現愛與關懷。

社會局表示，銀髮佳偶白頭偕老、攜手共度半世紀以上非常不容易，適逢重陽佳節將至，舉辦活動讓社會看見300對銀髮佳偶珍惜彼此、攜手同心的人生智慧。