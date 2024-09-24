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高雄舊議會啟動都更將拆除 議員拆除前進行最後巡禮

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
隨著有60年歷史的舊議會建築將拆除，高市議長康裕成、副議長曾俊𠎀今日與現任及卸任議員做最後巡禮，向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬。記者宋原彰／攝影
隨著有60年歷史的舊議會建築將拆除，高市議長康裕成、副議長曾俊𠎀今日與現任及卸任議員做最後巡禮，向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬。記者宋原彰／攝影

高雄市議會遷移鳳山區至今已13年，位在前金區的舊市議會閒置多年，去年由台灣人壽得標後將啟動都更，是高雄首創文化都更案例；隨著有60年歷史的舊議會建築將拆除，高市議長康裕成、副議長曾俊𠎀今日與現任及卸任議員做最後巡禮，康裕成感慨道「一眼百年，記憶永遠」。

舊市議會於省轄第4屆議會成立興建委員會，第6屆議會於民國55年遷入，經過省轄、直轄市及縣市合併三段歷程，距今已近60年歷史，舊市議會公辦都更案即將啟動前棟建築修護，議會特別在拆除工程前回到舊議會進行「再看一眼」巡禮，並向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬。

康裕成號召現任議員及曾在舊議會問政的老議員，分五梯次回到前金區中正四路議會舊址拍照留念，許多老議員再度走進曾經輝煌的議事廳，眼眶泛紅，充滿回憶。一行人陪著資深的前議長及議員，走進以前熟悉的議事廳、民進黨團、國民黨團辦公室及市長休息室，回憶滿滿。

議會唯一跨縣市擔任議員且當選二屆議長的康裕成說，經過世代更迭，目前第4屆議會有65席位議員，女性議員也大幅成長，議會在兩性參與下，展現城市進步的更大動力，城市所有成就都是歷屆議會和政府攜手市民所建立，期盼市府和負責都更案的台壽公司圓滿保留民主議事原始風貌，希望讓歴屆議員為市政打拼的歷史記憶，永遠傳承。

根據規劃，台壽預計投資77億元，興建26層商辦大樓，1、2樓是銀行及人壽辦公室、3樓是食尚空間、4樓是新型態共享辦公室及主題餐廳、5至26樓是辦公空間，預計2030年完工。

隨著有60年歷史的舊議會建築將拆除，高市議長康裕成、副議長曾俊𠎀今日與現任及卸任議員做最後巡禮，向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬。記者宋原彰／攝影
隨著有60年歷史的舊議會建築將拆除，高市議長康裕成、副議長曾俊𠎀今日與現任及卸任議員做最後巡禮，向曾經為民主進步努力的議員和官員致敬。記者宋原彰／攝影

康裕成 議員 都更

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