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高雄聖功失智日照中心開幕 可收托30名長輩

中央社／ 高雄24日電
高雄市聖功醫院24日舉辦「聖功失智日照中心」開幕及「聖功長照爺奶村」受贈儀式，雄大獅子會特別捐助500組養生茶包，協助聖功修女會募款，聖功醫院表示，即日起捐款新台幣1200元即送養生茶包，預估將為「聖功長照爺奶村」募得60萬元建築經費。圖／中央社
高雄市聖功醫院24日舉辦「聖功失智日照中心」開幕及「聖功長照爺奶村」受贈儀式，雄大獅子會特別捐助500組養生茶包，協助聖功修女會募款，聖功醫院表示，即日起捐款新台幣1200元即送養生茶包，預估將為「聖功長照爺奶村」募得60萬元建築經費。圖／中央社

高雄市聖功醫院失智日照中心今天重整開幕，家屬胡小姐分享時說，85歲的母親失智10多年，到聖功後更加快樂，自己也能安心上班，「每天我送她到中心後，離開時腳步都是輕盈的。」

聖功醫院今天舉辦「聖功失智日照中心」開幕以及「聖功長照爺奶村」受贈儀式。聖功醫院院長劉文欽說，根據台灣失智症協會預估，未來20年台灣失智人數，將以每30分鐘增加1名失智者的速度成長；聖功失智日照中心可收托30名失智長輩，專業人才可減低照顧者的負擔，也讓失智者獲得更好的照顧品質。

聖功醫院1995年開辦日間照顧機構，並於2004年轉型為高雄市第一家純失智老人日間照顧機構；近日「聖功失智日照中心」重整開幕，服務量能從10多人增至30人，採取蒙特梭利失智症照顧的照護方式，環境上以溫暖和煦的照明及鮮明醒目的圖示指引，讓長輩能有定向感的輔助，可以自由在中心內活動；在課程上，針對長輩過往生活習慣、職業角色、興趣的不同發展個別活動。

一名失智者家屬胡小姐今天分享時說，母親高齡85歲已失智10多年，到聖功後媽媽每天都很快樂，家人也能更安心工作。過去子女輪流照顧，媽媽在不同子女家輪流住，有時會產生混亂；對照顧者來說一邊工作、一邊擔心失智者在家中會不會有狀況是相當折磨的事。

胡小姐紅著眼眶說，過去家人也曾討論是否要讓媽媽住安養院，但媽媽的各項功能都還很好，家人也會捨不得，現在到了聖功，媽媽有人可以聊天，中心內也有各式活動讓媽媽更有活力，每天回家也有很多話題可分享，「我每天送她到中心，步出聖功醫院要去上班時腳步都是輕盈的。」

聖功醫院表示，聖功修女會回應時代需求，籌建「聖功長照爺奶村」專責照顧失智失能長輩，而「聖功失智日照中心」是將來「聖功長照爺奶村」失智照護的示範中心。

受贈儀式上雄大獅子會也捐助500組養生茶包，協助聖功修女會募款，聖功醫院表示，即日起捐款新台幣1200元即送養生茶包，預估將為「聖功長照爺奶村」募得60萬元建築經費。

失智症 長照

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