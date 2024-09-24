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澎湖司法保護醫療卡上路 60馨生人受惠減輕負擔

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖「司法保護醫療卡」今天發表上路，提供經濟弱勢犯罪被害馨生人在看診時減免掛號費或酌減相關費用，首發初估60人受惠，未來還會持續增加。

犯保協會台灣澎湖分會推行「澎友醫起來 澎湖司法保護醫療卡」，今天發表上路，澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖縣衛生局長陳淑娟、澎湖醫師公會理事長周明河與犯保澎湖分會主任委員蔡惠如、三總澎湖分院院長胡曉峯及衛福部澎湖醫院院長匡勝捷等人見證，並鳴放禮炮完成。

陳佳秀表示，犯罪被害人（馨生人）往往要面臨很長醫療需求，對被害人是一大負擔，感謝犯保協會在司法與醫療合作提供「司法保護醫療卡」來協助，減輕馨生人負擔。

蔡惠如表示，犯保協會關懷澎湖地區犯罪被害人，建構堅實司法保護安全網，財團法人透過醫療院所的加入醫療關懷聯盟，協助經濟弱勢等馨生人減免掛號費或酌減相關費用，以減輕其經濟負擔。

犯保澎湖分會表示，今天首發的「司法保護醫療卡」，因家庭變故而有貧病需求的馨生人，初估有60人受惠，未來還會持續增加。

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