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韓團LISA要來高雄了 陳其邁：會替所有粉絲做好所有準備

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議。記者王勇超／攝影

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前傳出將於11月，首度以個人身份來台開唱，今官方終於公布巡演消息，台灣場確定在高雄舉行，日期是11月17日。高雄市長陳其邁說，竭誠歡迎Blackpink的Lisa來高雄舉行粉絲見面會，也會替所有粉絲做好所有準備。

陳其邁今天下午出席市政會議，會前接受媒體聯訪時表示，竭誠歡迎Blackpink的Lisa來高雄舉行粉絲見面會，時間是11月17日，至於詳細的地點，「還是由官方來做正式的宣布比較好」。

陳其邁表示，Lisa對高雄非常熟悉，在高雄以及台灣都有非常多粉絲，Lisa再回來高雄一定會有相當多粉絲齊聚在高雄，「我們也竭誠歡迎，也會替所有粉絲做好所有準備」，竭誠歡迎，Lisa再度降臨高雄。

粉絲 陳其邁

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