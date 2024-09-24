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影／世華金門分會交接 有珠寶走秀也做公益展現善與美

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會中新任會長洪秀暖（中）也帶領姐妹表演旗袍舞蹈。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會中新任會長洪秀暖（中）也帶領姐妹表演旗袍舞蹈。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，在總會長莊住維的見證下，第2屆會長張莉將印信交給第3屆接任會長洪秀暖，洪秀暖表示，接任會長是一項光榮且充滿挑戰的任務，未來將在上任會長打下的堅實基礎上，帶領會員以更多的公益活動回饋社會，希望讓金門分會成為對金門最有貢獻的女力社團。

這場充滿「嬌點」的交接典禮在金湖飯店登場，莊住維與來自台灣各縣市分會約200多位成員齊聚一堂，現場除少數貴賓與會員伴侶是男生外，其他都是各行各業傑出的女性菁英，大家都帶著精緻的妝容並穿著亮麗服裝出席，現場宛如一場美麗的盛會。

洪秀暖強調，接任後會依循世華的五大使命，帶領會員共同進步，洪秀暖也指出，世華的組織平台將持續作為分會發展的核心，讓成員們能夠在資源共享與經驗交流中相互支持，攜手迎接未來的挑戰與機遇。

張莉也特別感謝總會對金門地區的支持與捐贈，並強調了團結合作的重要性，張莉表示，儘管金門地處偏遠，但分會的努力從未間斷，感謝全體成員及嘉賓的支持，並期待洪會長帶領分會邁向新的高度。

洪秀暖昨在會中也立即愛心捐款5萬元給國立金門大學「送暖」，襄助經濟不利學生在金門安心就學；據了解，教育部明年也會同額補助，發揮「1+1」的功能，共同作為幫助弱勢學生的基金。

據了解，洪秀暖是金門知名的金合利公司總經理，熱心公益的她，曾經擔任扶輪社的社長與家扶中心委員、慈濟委員，擁有豐富的社團經驗；這次世華婦女企管協會不僅捐款給金門大學弱勢學生，去年也捐出價值100萬元、30多張電動護理床給金門安養機構，造福社福團體，縣府社會處副處長王茲穗代表縣府致贈感謝狀給該會。

為了歡迎來自各縣市的好姐妹，金門分會昨也精心準備許多精彩表演，有珠寶走秀、旗袍舞蹈表演、聲樂演唱與熱歌勁舞等，讓與會的會員都看到金門姐妹妹的用心規劃與多才多藝。

世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，在總會長莊住維（中）的見證下，第2屆會長張莉（左）將印信交給第3屆接任會長洪秀暖（右）。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，在總會長莊住維（中）的見證下，第2屆會長張莉（左）將印信交給第3屆接任會長洪秀暖（右）。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，縣府社會處副處長王茲穗（左）代表縣府致贈感謝狀給該會，由會長洪秀暖代表接受。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，縣府社會處副處長王茲穗（左）代表縣府致贈感謝狀給該會，由會長洪秀暖代表接受。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，會場也歡慶金門分會成立3周年。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長的交接典禮，會場也歡慶金門分會成立3周年。記者蔡家蓁／攝影
新任會長洪秀暖（中）昨也在總會長莊住維（左）見證下，代表捐款5萬元給國立金門大學「送第一暖」，襄助經濟不利學生在金門安心就學，由金大學務長董燊（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
新任會長洪秀暖（中）昨也在總會長莊住維（左）見證下，代表捐款5萬元給國立金門大學「送第一暖」，襄助經濟不利學生在金門安心就學，由金大學務長董燊（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會長洪秀暖（中）帶著兒子與媳婦及孫女上台，一家其樂融融。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會長洪秀暖（中）帶著兒子與媳婦及孫女上台，一家其樂融融。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會中新任會長洪秀暖（中）與新任會員幹部宣誓。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨舉行新任會長交接典禮，會中新任會長洪秀暖（中）與新任會員幹部宣誓。記者蔡家蓁／攝影

公益活動 捐款 金門

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