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國民黨高雄市議員北上挺謝國樑 陳其邁：尊重基隆市民決定

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議，會前接受媒體聯訪。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議，會前接受媒體聯訪。記者王勇超／攝影

國民黨高雄市議員黃香菽、李眉蓁和許采蓁，前天北上基隆正濱漁港力挺基隆市長謝國樑，表示高雄曾經經歷過罷免，造成市政空轉，希望基隆不要步上高雄後塵，讓市政荒廢。高雄市長陳其邁對此表示，他會全力以高雄市政為主，其他的就尊重基隆市民決定。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，號召民眾連署超過法定門檻，中選會宣布成立，10月13日投票。「固樑」和「拆樑」陣營在投票前各自摧票，國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和選3名高雄市議員前天到基隆，與謝國樑一起走訪正濱漁港，肯定謝提出的當地施政願景。

黃香菽前天表示，高雄和基隆很相像都是有海港的城市，高雄對於罷免也不陌生，她說，高雄曾經因為罷免讓市政空轉，也因為罷免讓藍綠對立，不希望基隆重蹈覆轍。

陳其邁今天下午出席市政會議，會前聯訪時被問到對高雄市議員北上力挺謝國樑的看法，陳其邁說，「我想我們尊重」，他還是會全力以高雄市政為主，其他的就尊重基隆市民的決定。

罷免

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