「溫泉沒人、1頂帳篷包場」高雄觀光業嘆生意八八風災後最慘

「住房下滑五成左右，今年是八八風災過後最慘的一年！」高雄山區觀光業蕭條，溫泉旅宿業者感嘆生意差。4月地震、7月凱米颱風，南橫公路受阻、藤枝森林遊樂區又封園，六龜及桃源兩地的露營區生意也不好，假日可能1、2頂帳篷就包場，高雄很多遊客跑去台東金崙泡湯，盼有溫泉專車方便遊客上山。高市交通局回應，過去曾試辦過溫泉專車，但因搭乘人數太少停辦。

前些日子墾丁遊客銳減引起外界討論，六龜觀光業者群聚聊天，竟羨慕墾丁，因為墾丁人潮比寶來、不老溫泉還多，另位處南橫公路的桃源遊客也很少。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博說，地震過後，很多單位都宣傳請遊客不要上山，後來颱風又導致南橫及藤枝交通受阻，遊客原本要來泡湯，順道去藤枝走一走，得知封園後計畫取消，藤枝開園時間一變再變，溫泉區生意受影響。

「只有一個慘字可形容」露營業者劉俊麟說，六龜露營區約30家，地震及雨季影響，大家生意普遍都很差，跟鼎盛時期比較，生意約掉八成，即使是假日，1、2頂帳篷就包場了，更別說平常日，除氣候因素外，六龜小黑蚊問題嚴重，遊客也不愛來。桃源陳姓業者也說，地震過後露營遊客真的少很多。

黃瓘博說，台東金崙泡湯銀髮族，五、六成是高雄人，反觀高雄市區到寶來泡湯很不方便，直達車班很少，通常要在旗山轉運站換車至六龜再轉寶來，交通條件遠不如關子嶺、谷關及陽明山等溫泉區，山區需要溫泉專車復振觀光，市府不該只以人數多寡論斷有無存在價值，否則很多市區公車路線也需要停駛。

實踐大學觀光管理系主任張景棠指出，疫情過後國人瘋出國，今年各地國旅都不好，再加上港澳等外國旅客未增加，整體呈現一個真空狀態；安全問題沒有誰可以承擔，不過若設數位科技館可提供虛擬實境的教育課程，讓遊客感受景色魅力，為道路不通時提供其他選項。

交通局指出，2020年配合觀光局寶來溫泉活動曾加開高鐵至寶來直達車，平均每班車乘客數不足5人，使用率不佳，約滿後停駛。市區民眾可搭快捷公車轉乘區間車，在高鐵左營站搭乘E25公車至六龜站，再轉乘H11區間車至寶來，搭配使用TPass 399月票，經濟實惠。