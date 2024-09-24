再與法國在台協會攜手 高雄2025年續辦法國生活節

高雄市政府今年6月首度與法國在台協會、台灣法國人協會攜手合辦「法國生活節在高雄」活動，吸引11萬人潮參與，近日雙方洽談，有共識明年延續合作，再於高雄舉行法國生活節。

法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安上任後，昨天首次訪問高雄，與高雄市政府行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森就續辦法國生活節在高雄及教育交流等領域深入討論，雙方皆有共識2025年再度於高雄舉行法國生活節。

行政暨國際處會後新聞稿指出，為延續今年法國生活節熱潮，市府團隊與法國在台協會討論明年續辦且持續擴大活動規模。張硯卿指出，今年6月首次登場的活動獲得各界熱烈迴響，展現結合法式風情與港都熱情氛圍的文化魅力。

高市府與法國在台協會針對明年續辦可行性及相關規劃研議，希望明年提升活動規模與多樣性，透過活動效益擴展台法在教育、經貿及文化等領域深度合作。

吳立森表示，高雄已有多所高中開設法語的第2外語學習課程，也有小學與法國國小締結姊妹校，推動雙邊課程交流，未來盼以視訊、語言交流計畫等方式，繼續與法國的學校展開多元交流。

周書安表示，期待與高雄市政府合作續辦法國生活節，希望讓更多南台灣的民眾了解及體驗法國的美食、生活與文化。此外，法國海外教育署也希望與高雄市合作推動學校教育交流或法語學習，讓更多台灣學生對法國產生興趣，進而了解法國國情與文化。