不是痠痛貼布！全民運隊服、8大獎座今公布讓人驚豔

屏東縣府今年10月辦全民運動會，議員陳揚日前批，全民運隊服橘白色塊拼貼，像痠痛貼布，引發熱議。屏縣府今公布全民運各式隊服、八大獎座，獎座由排灣族藝術家尼誕．達給伐歷，以「謝謝你們如此綻放」為設計理念呈現。縣議員陳揚說，看到隊服、獎座設計讓人驚豔，給予肯定。

全民運動會10月26日在屏東舉辦，縣府今攜手屏東縣代表隊出席宣傳品、紀念品、八大獎座暨服裝發表記者會，縣長周春米率領大會工作人員與屏東縣選手登場，宣告全民運動會，屏東準備好「綻放榮光」。

周春米說，她身上穿的是這次大會工作人員制服，顏色是tiffany綠。貴賓是燦爛綠，裁判是堅強意志的鮮橘色，還有大會志工相關服裝設計。

體發中心表示，服裝設計貴賓、裁判、工作人員與志工服務人員不同款式，融入運動時尚與美學感官，展現身體線條並兼顧舒適與便利性，賽會時更能凸顯職務中的辨識度。

獎座部分，邀請屏東縣三地門鄉大社部落排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit）為大會設計八大獎座，以「謝謝你們如此綻放」為核心理念，透過木材的溫潤與鐵的剛毅，融入生長於蘊含豐富自然資源及文化寶藏的屏東記憶。

創作理念，原木就像屏東母親大武山給人沉穩堅定，鐵件的堅韌如同所有選手的韌性與意志，選定台灣之心、湧泉、燈塔、海洋、蝴蝶、大武山、陽光及森林為主題，創作出八座本屆代表屏東縣獨一無二的精美獎座。

藝術家尼誕說，屏東資源豐富，依山傍海，以屏東為創作發想製成獎座，創作媒材木頭、鐵，兩者結合不容易，木頭怕火燒，鐵必須敲打呈現，也是勉勵大家，堅持到底信念。

縣議員陳揚說，看到全民運今天發表衣服設計給予高度肯定，看到縣府願意接納改善，讓全國看見這麼棒的衣服與獎項，讓人最驚豔的是八大獎座設計，也看見原住民工藝呈現。