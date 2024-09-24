高雄民宅「天降泥漿塊」整條街遭殃 住戶：像戰爭轟炸
高雄市三民區中庸街與建國三路口一處建案，日前執行高樓層灌漿作業時，因施工不慎，造成水泥漿塊四處噴濺，導致市中一路384巷整排民宅屋簷、路面、車輛都遭殃，現場雖無人受傷，但民眾氣得跟里長抱怨陳情；對此，高市府工務局表示，獲報後勘查現場，建案因未妥善管理施工安全，依法開罰9萬，並勒令停工。
該28樓新建案的灌漿作業疑似因防護板裂開，導致大量混凝土塊從高處噴濺而下，巷弄間全被灑滿沙土、石塊，也有整輛小客車直接被泥沙覆蓋，甚至有住家遮雨棚和屋頂被水泥塊砸毀，損失難以估計，當地住戶形容「像被戰爭轟炸過後」，水泥塊掉落聲響、砂石飛揚都相當驚人，連事後有機車騎士見到整條街的「慘況」都嚇到紛紛繞道。
建商事後坦承疏失，已主動聯繫受波及的住戶，將負責後續維修事宜，雙方雖已經達成和解，但市府工務局表示，針對施工時防護措施沒完善，市府昨天獲報後，派員勘查事故原因，經確認情事後，因違反《建築法》第63條規定，依同法第89條處承造人9萬罰鍰，即日起勒令停工，責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善。
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