墾丁盜獵者橫行…射殺梅花鹿割取鹿茸 棄屍馬路腐爛成屍臭路

有網友在臉書爆料公社發文指出，墾丁盜獵者橫行，在墾丁國小分校附近出現一隻鹿茸已被割掉的梅花鹿屍體。盜獵者肆無忌憚，從罕有人煙處到住宅區邊，都直接開槍，射殺梅花鹿取完鹿茸後就「射後不理」，放任鹿屍腐爛，質疑墾管處及保七無作為。

爆料者指出，墾丁，觀光業的惡夢卻是盜獵者的天堂；墾丁牌樓上來後的公園路，已是名副其實的屍臭路，沿路多處都有屍臭味，其中在墾丁國小分校附近的鹿屍，猜測是9月19日凌晨0時45分的射殺的。當時槍聲驚醒了附近的居民，原本以為盜獵者會處理現場，沒想到其只要鹿茸，其他射後不理，屍體任意棄置於路邊草叢。

他說，盜獵者有的騎摩托車，有的開七人座、九人座車，從單獨作業到集團作業，從一個月兩三次，到一個禮拜兩三次，從深夜12點提前到晚上10點，從罕有人煙處放槍到住宅區邊開槍，顯示了他們的肆無忌憚，而部分盜獵者的廂型車沒有車牌照明燈。

他說，這是百分百的槍擊案，已經碰觸到附近居民的底線，流彈已經有可能傷害到人，墾丁國家公園管理處還要睜一眼閉一眼？保七還要只是開著車做樣子嗎？盜獵者遠遠認的就是保七車上的警示燈。