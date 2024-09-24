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全民運服裝紀念品發表 周春米：屏東會做最熱情主人

中央社／ 屏東縣24日電

全民運動會10月26日將在屏東登場，屏東縣政府今天舉辦宣傳、紀念品、8大獎座暨服裝發表會，縣長周春米著大會工作人員服裝出席並表示，屏東準備好了，會做最熱情的主人。

今天發表會由周春米領軍大會工作人員及屏東縣選手帥氣登場，發表大會服裝以「綻放榮光」為主軸，呈現多元精神可穿著於不同場合，服裝分別設計了貴賓、裁判、工作人員及志工服務人員等不同款式，融入運動時尚、美學感官及展現身體線條，並兼顧舒適便利性，在賽會中更能凸顯職務辨識度。

周春米會後接受媒體聯訪指出，今天分享2024全民運在屏東的宣傳品、服裝、獎座、貴賓禮盒開箱等，透過發表讓大家知道，屏東已經準備好了，會與屏東鄉親做最熱情的主人，歡迎全台灣選手來到最美麗的城市，綻放榮光。

縣府提及，8大獎座部分，邀請屏東在地知名排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit）為大會設計，以「謝謝你們如此綻放」為核心理念，透過木材的溫潤與鐵的剛毅，選定台灣之心、湧泉、燈塔、海洋、蝴蝶、大武山、陽光及森林為主題，創作出獨一無二的精美獎座。

縣府指出，而選手所期待的隊職員紀念品選定方便收納與攜帶的戶外折疊椅，可於賽會期間方便乘坐，賽後也能持續使用；貴賓伴手禮則選用手提行李箱，搭配「驕仔」藍芽音響玩偶、「驕仔」造型毛巾、主視覺零錢包、胸針及領帶夾等；另外，前3名獲獎選手及裁判亦可擁有「驕仔」藍芽音響玩偶。

先前全民運動會的樣本衣，被屏東縣議員陳揚批評服裝設計欠缺美感，有如痠痛貼布。今天發表會陳揚也出席，他會後接受媒體聯訪表示，對於發表的服裝給予高度肯定，感謝縣府讓全民都能看到這麼棒的衣服與獎座，希望全民運能順利成功。

屏東縣政府 服裝 貴賓

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