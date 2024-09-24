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不輸在起跑點 世華金門分會捐善款讓家扶孩子學才藝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天辦新舊任會長交接，會中也安排「公益捐贈•世華獻暖」活動，致贈金門家扶中心善款，家扶主任洪依帆（左）也致贈感謝狀與家扶兒童創作的陶盤給新任會長洪秀暖（中）。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天辦新舊任會長交接，會中也安排「公益捐贈•世華獻暖」活動，致贈金門家扶中心善款，家扶主任洪依帆（左）也致贈感謝狀與家扶兒童創作的陶盤給新任會長洪秀暖（中）。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天在金湖飯店舉辦第二、三屆新舊任會長交接暨理監事就職典禮，由第2屆會長張莉交接給第3屆會長洪秀暖，典禮中邀請金門家扶主任洪依帆出席晚宴，由洪秀暖代表金門分會捐贈善款6萬元，指定捐贈才藝培育方案，希望能培育家扶兒童才藝學習，這筆善款由洪依帆代表接受，她也代表家扶兒童致上最誠摯的感謝之意。

世華工商婦女企管協會金門分會在2年前成立，創會以來積極投入公益服務，關懷地區弱勢家庭及兒童不遺餘力，昨在會長交接典禮上也安排「公益捐贈•世華獻暖」活動，致贈金門家扶中心善款，洪依帆也代表家扶兒童回贈在陶藝隊創作的陶製圓盤，象徵圓圓滿滿，祝賀大會圓滿成功。

新任會長洪秀暖表示，此次新舊任會長交接典禮特地安排公益捐贈活動，得知金門家扶為不讓兒童因經濟條件限制發展，以及期望兒童享有多元學習機會，因而發展才藝培育方案，目前家扶有兩支兒童才藝隊，主要培育家扶兒童進行木箱鼓及陶藝學習，期望藉由世華金門縣分會的關懷支持，讓兒童可以充分盡情的學習。這次在新舊任會長交接典禮中，還有來自台灣各地約200多位的世華姐妹們，專程跨海齊聚金門，接任會長後，期許持續以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」的宗旨推動會務，讓世界看見金門女力的力量。

洪依帆指出，世華的姐妹們這兩年來陸續到家扶執行公益行動服務，包含陪伴家扶兒童渡過一個快樂又難忘的聖誕節及父親節花藝活動，讓每位參與的兒童開心又感謝，充分感受世華姐妹們的關懷及暖心陪伴。感謝世華姐妹們看見兒童的需求，這筆善款將運用在兒少的才藝學習上，減少兒童因家庭經濟影響學習的機會，家扶會持續關注兒童的能力培養，讓每位孩子都可以勇於追求自己的夢想。

世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天辦新舊任會長交接，會中也安排公益捐贈，由新任會長洪秀暖（中）代捐贈善款6萬元給金門家扶中心，由家扶主任洪依帆（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天辦新舊任會長交接，會中也安排公益捐贈，由新任會長洪秀暖（中）代捐贈善款6萬元給金門家扶中心，由家扶主任洪依帆（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶主任洪依帆在致詞時感謝世華的姐妹們這兩年來陸續到家扶執行公益行動服務，讓孩子們充分感受世華姐妹們的關懷及暖心陪伴，她特別代表大家表達感謝之意。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶主任洪依帆在致詞時感謝世華的姐妹們這兩年來陸續到家扶執行公益行動服務，讓孩子們充分感受世華姐妹們的關懷及暖心陪伴，她特別代表大家表達感謝之意。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會新任會長洪秀暖表示，希望讓家扶的兒童不因經濟條件限制發展，藉由世華金門縣分會的關懷支持，讓兒童可以充分盡情的學習各項才藝。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門分會新任會長洪秀暖表示，希望讓家扶的兒童不因經濟條件限制發展，藉由世華金門縣分會的關懷支持，讓兒童可以充分盡情的學習各項才藝。記者蔡家蓁／攝影

公益 才藝 金門

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