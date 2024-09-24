不輸在起跑點 世華金門分會捐善款讓家扶孩子學才藝
世界華人工商婦女企管協會金門分會昨天在金湖飯店舉辦第二、三屆新舊任會長交接暨理監事就職典禮，由第2屆會長張莉交接給第3屆會長洪秀暖，典禮中邀請金門家扶主任洪依帆出席晚宴，由洪秀暖代表金門分會捐贈善款6萬元，指定捐贈才藝培育方案，希望能培育家扶兒童才藝學習，這筆善款由洪依帆代表接受，她也代表家扶兒童致上最誠摯的感謝之意。
世華工商婦女企管協會金門分會在2年前成立，創會以來積極投入公益服務，關懷地區弱勢家庭及兒童不遺餘力，昨在會長交接典禮上也安排「公益捐贈•世華獻暖」活動，致贈金門家扶中心善款，洪依帆也代表家扶兒童回贈在陶藝隊創作的陶製圓盤，象徵圓圓滿滿，祝賀大會圓滿成功。
新任會長洪秀暖表示，此次新舊任會長交接典禮特地安排公益捐贈活動，得知金門家扶為不讓兒童因經濟條件限制發展，以及期望兒童享有多元學習機會，因而發展才藝培育方案，目前家扶有兩支兒童才藝隊，主要培育家扶兒童進行木箱鼓及陶藝學習，期望藉由世華金門縣分會的關懷支持，讓兒童可以充分盡情的學習。這次在新舊任會長交接典禮中，還有來自台灣各地約200多位的世華姐妹們，專程跨海齊聚金門，接任會長後，期許持續以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」的宗旨推動會務，讓世界看見金門女力的力量。
洪依帆指出，世華的姐妹們這兩年來陸續到家扶執行公益行動服務，包含陪伴家扶兒童渡過一個快樂又難忘的聖誕節及父親節花藝活動，讓每位參與的兒童開心又感謝，充分感受世華姐妹們的關懷及暖心陪伴。感謝世華姐妹們看見兒童的需求，這筆善款將運用在兒少的才藝學習上，減少兒童因家庭經濟影響學習的機會，家扶會持續關注兒童的能力培養，讓每位孩子都可以勇於追求自己的夢想。
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