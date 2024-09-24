影／高雄建築工地「天下泥漿」滿布民宅、車輛 路人居民吃驚

高雄市三民區中庸街與建國三路口大樓建築工程，昨天施工不慎，泥漿自高樓層灑落樓下巷道，導致附近民宅、車輛滿布泥漿。路人和居民被突如其來的「天下泥漿」吃驚，幸未造成傷亡。高雄市工務局也在查明後，表示對承造人開罰9萬元，並勒令停工。

這樁「天下泥漿」工安事故，昨天午後12時40分許，發生在高雄市三民區中庸街與建國三路口的大樓建案。據了解，當時施工單位正在建築工地高樓層灌漿，疑因板模破裂，導致泥漿從噴落三民區市中一路384巷，路面布滿泥漿，多間民宅、車輛都遭殃。

警方調閱事故地點的監錄影像，發覺事故發生時，正好有女騎士騎機車路過，眼見泥漿由天掉落，趕緊停車，居民也趕出屋外，見泥漿持續掉落至少近1分鐘，幸無人受傷。警方據報，立即管制交通，並通報市府工務局勘查咎責。