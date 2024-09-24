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奧運金牌李洋25日返金展開2天1夜活動 主要行程曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
奧運金牌得主李洋將於明（25）日返回金門，展開2天1夜「馬拉松式」密集行程。圖／縣府提供
奧運金牌得主李洋將於明（25）日返回金門，展開2天1夜「馬拉松式」密集行程。圖／縣府提供

奧運金牌得主李洋將於明（25）日返回金門，展開2天1夜「馬拉松式」的全島吉普車繞行的行程，縣府及李氏宗親會也組織將近30多部的車隊，於接機後繞行金寧及金城市區，此外，配合相關活動警方也會在沿線進行交通疏導管制措施，提醒民眾多加配合，也歡迎民眾在沿線歡迎奧運金牌返金，讓他感受到鄉親的熱情。

縣府教育處表示，李洋將搭乘明天上午立榮航空班機，預計8點抵達金門尚義機場，為了歡迎這位兩度獲得奧運金牌的選手，金門航空站準備飛機灑水禮儀式，歡迎「金門之光」返金，之後由金門縣政府、李氏宗親代表、金門體育會、精忠衛隊接機歡迎，稍後會繞行金寧街道，並到老家古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜酬神，隨即在10點左右在該處的新設李洋打卡點辦揭牌儀式 。

11點至12點間，將分別到南山大祖厝與北山李氏大宗祠2間祖厝各進行祭祖晉匾儀式，據說，一切將遵循古禮，所以2場次，各長達1小時。

下午14點安排拜會縣長陳福海，由陳頒發李洋體育績優獎金550萬，另頒發王齊麟榮譽縣民，但因為王麒麟另有其他行程，無法一同前來，改由經紀人代表領取。

下午15點繞行金城鎮， 路線從 金門縣政府(右轉) →民權路(經中正國小左轉) →光前路(左轉) →中興路(右轉) →民生路(經金城鎮公所、東門圓環-右轉) →民族路(左轉) →西海路三段(右轉) →浯江北堤路口(右轉) →體育場(遊行車隊於體育場後廣場暫行停車) ；在中正國小門口還有安排中正國小學生、鼓吹隊歡迎儀式；另金城鎮公所前也有天震堂舞獅表演歡迎。

下午16點在金城體育館進行羽球選手見面會 ，由繪畫比賽得獎學生代表贈送李洋畫冊2本(李洋、教育處處長) ，期間也會安排李洋跟小選手分享互動 ；17點則繞行金沙鎮、金湖鎮各主要道路。

9月26日上午9點多拜會金防部 ；10點多李洋將到經武坑道參加金牌共飲經武坑道豐收獻禮-「瓏時-高粱金」金門高粱酒上市記者會 ；並到金門縣議會拜會議長；12點15分到12點45 繞行烈嶼鄉主要道路。

為了迎接奧運金牌得主李洋將於明（25）日返回金門，李洋的老家古寧頭已經掛起巨型的歡迎海報。圖／民眾提供
為了迎接奧運金牌得主李洋將於明（25）日返回金門，李洋的老家古寧頭已經掛起巨型的歡迎海報。圖／民眾提供

李洋 金牌 金門 體育館

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