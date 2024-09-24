讀者投訴／柴山滯洪池滯洪量疑減半致淹水 水利局：從未變更

高雄市政府為了解決南鼓山一帶的淹水問題興建柴山滯洪池，但今年7月凱米颱風來襲，鼓山三路、九如四路仍淹水，有讀者向聯合報投訴，指稱柴山滯洪池2013年公布規劃的滯洪量約11萬噸，完工後卻僅有6.5萬噸，才會淹水。水利局說，柴山滯洪池蓄洪量是6.5萬噸，從未變更也未曾在2013年公布11萬噸數據，淹水是因凱米帶來超量降雨，又逢年度大潮、愛河水位雍高頂托，等潮位下降雨勢減緩後，路面即退水。

投訴人說，水利局計畫台泥廠區蓋柴山滯洪池時，卡在台泥要求保留高比例的商業、住宅用地供開發獲益，市府要求一定比例蓋滯洪池、公共用地，雙方僵持不下，耗掉不少年才敲定開發案。蓋好鼓山滯洪池後，鼓山三路、九如四路一帶好幾年沒淹水了，但這次凱米還是淹水，不知是否因當初爭不過台泥，才讓滯洪池變小？

水利局說，在愛河水系各易淹水區中，南鼓山一帶就是一處典型的易淹水區位，以往常因柴山山區高流量逕流匯入市區雨水下水道，加上下游受愛河水位頂托影響，在鼓山三路及華安街雨水下水道沿線的低窪地區湧水，造成水患積淹水問題。

水利局依2013年「鼓山台泥廠區闢建滯洪池規劃評估成果報告書」完成台泥1100公尺長明渠及A、B滯洪池，滯洪量達6.5萬噸及下游鼓山運河渠道整治工程，河道拓寬至19公尺，將柴山邊坡的高水位逕流水直接流入新設明渠後排入愛河，減緩鼓山三路雨水下水道的負荷，並興建鼓山三路抽水站，一併改善鼓山三路華安街一帶因地勢低窪內水無法排出狀況。

水利局強調，柴山滯洪池2014年12月1日開工，2017年9月25日完工，未曾在2013年公布11萬噸數據，排水改善工程所需用地部分，是由市府與台泥公司協調溝通，將「尚未完成」變更台泥廠區都市計畫的公共設施保留地，以每年無償用地契約方式，先行提供市府使用。