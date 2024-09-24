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鄭中基歌迷注意！高雄場演唱會加碼發送夜市商圈券

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局配合鄭中基演唱會發送50元夜市商圈券，9月28日、9月29日兩個地點可領取。圖／高市經發局提供
高市經發局配合鄭中基演唱會發送50元夜市商圈券，9月28日、9月29日兩個地點可領取。圖／高市經發局提供

火星人Bruno Mars、日本搖滾天團ONE OK ROCK在高雄舉辦的演唱會陸續落幕，高市府經發局指出，本周末（9月28日、9月29日）鄭中基世界巡迴演唱會高雄場將登場，加碼發放50元商圈夜市優惠券，歌迷可憑演唱會門票在巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取。

配合演唱會活動，高雄在地夜市及知名餐酒館也串連舉辦9場「前夜祭」音樂派對，另應景結合中秋節慶推出「9月燒烤季」，20餘家燒烤業者提供加碼優惠。

經發局說明，粉絲歌迷只要憑演唱會門票，在規定時間內至巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取50元商圈夜市優惠券，還能額外享精選商家、飯店住宿及特色景點等各式優惠，更多活動詳情請隨時關注經發局FB粉絲團或IG或商圈夜市優惠券官網(www.khafterparty.tw)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除夜市商圈券可用外，高雄另有20餘家燒烤業者提供演唱會的加碼優惠。圖／高市經發局提供
除夜市商圈券可用外，高雄另有20餘家燒烤業者提供演唱會的加碼優惠。圖／高市經發局提供

夜市 捷運 演唱會

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