鄭中基歌迷注意！高雄場演唱會加碼發送夜市商圈券
火星人Bruno Mars、日本搖滾天團ONE OK ROCK在高雄舉辦的演唱會陸續落幕，高市府經發局指出，本周末（9月28日、9月29日）鄭中基世界巡迴演唱會高雄場將登場，加碼發放50元商圈夜市優惠券，歌迷可憑演唱會門票在巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取。
配合演唱會活動，高雄在地夜市及知名餐酒館也串連舉辦9場「前夜祭」音樂派對，另應景結合中秋節慶推出「9月燒烤季」，20餘家燒烤業者提供加碼優惠。
經發局說明，粉絲歌迷只要憑演唱會門票，在規定時間內至巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取50元商圈夜市優惠券，還能額外享精選商家、飯店住宿及特色景點等各式優惠，更多活動詳情請隨時關注經發局FB粉絲團或IG或商圈夜市優惠券官網(www.khafterparty.tw)。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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