高雄演唱會帶動商機 鄭中基巡迴場加碼發優惠券

高雄演唱會經濟持續，9月以來已有多組國內外重量級歌手開唱，高市府推出響應活動，經發局今天宣布，歌手鄭中基本週末將開演唱會，市府加碼發放商圈夜市優惠券。

經發局表示，市府因應演唱會經濟推出系列活動，包含串聯在地夜市及知名餐酒館舉辦9場「前夜祭」音樂派對；並結合中秋節慶推出「9月燒烤季」，網羅20餘家燒烤業者共同提出加碼優惠，帶動商圈夜市、特色店家、百貨公司的來客數與營業額。

高市府今天透過新聞稿宣布，粉絲歌迷這週末，28日和29日來高雄聽香港天王鄭中基的世界巡迴演唱會，只要憑演唱會門票，即可至巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取50元商圈夜市優惠券，還能額外享精選商家、飯店住宿及特色景點等各式優惠。

經發局長廖泰翔表示，高雄今年在演唱會助攻下，開創商機並帶動旅宿及餐飲業銷售額成長，商圈夜市、百貨及各類店家同時受惠，消費人潮及業績皆明顯增加，市府為有效吸引樂迷留宿觀光以創造經濟效益，強力整合住宿、交通、餐飲等多種資源，擴大演唱會經濟產值與效果。

享溫馨KTV總經理李奇霖表示，今年9月響應市府演唱會串連活動，舉辦「最E火星人派對」，憑火星人DressCode或者演唱Energy金曲，就送包廂費8折、拼盤美食等優惠，於演唱會的週末期間，高雄8間門市包廂預約數較平時成長2成，甚至熱門時段主要分店的包廂一位難求。

SKM Park outlets 高雄草衙總經理孫紹堃說，此次響應市府的演唱會優惠活動，特別推出憑門票即贈200元折價券活動，可適用於館內餐飲專櫃及娛樂設施，已有許多樂迷在演唱會前提早到館內消費，而演唱會週末的來客數也明顯比平時增加。

「逸之牛日式炸牛排專賣」主廚阿銘指出，許多歌迷都拿商圈夜市優惠券到店裡用餐，帶動業績成長約2成，這次位於新興區的中正旗艦店也特別推出優惠方案，只要憑商圈夜市優惠券消費滿千元，即享加點肉品買一送一。

「花燒肉」經理方凱明表示，日前演唱會週末幾乎每個營業時段都有歌迷消費，且明顯可以看出是外地歌迷，帶動營業額約2成；透過參加商圈夜市優惠券9月燒烤季串連活動提高能見度，歌迷於演唱會期間訂位電話絡繹不絕。