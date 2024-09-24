審計室指屏東車牌辨識攝影布建率未達兩成、妥善率下降

車牌變造案件頻傳，屏東縣審計室報告指出，縣內具車牌辨識功能攝影機的布建率未及兩成，尚待提升。另也指出，錄影監視系統設備妥善率從2019年度96.5％，到2023年降至87.39％，且去年度運用監視系統破獲刑案比率低於全國平均值。縣警局表示，持續爭取經費建置維修，提升妥善率。

屏東縣議員陳揚指出，審計室年度報告中看到，屏東車牌辨識系統居然不到兩成，在假車牌嚴重氾濫情況，警方查緝變造車牌，僅能單靠經驗、肉眼辨識，為避免縣民遭冒用車牌，建議應交超收交通罰鍰收入，用來建置更完整車牌辨識系統與簡訊即時通報。

審計室報告指出，警察局為整合現有錄影監視設備系統，並依治安、交通需求擴大監視系統建置，2023年度編列5877萬元預算，建構路口錄影監視系統車牌辨識鏡頭205支，全景攝影機288支，希望能提升刑案破案率與施政滿意度。

審計報告發現，錄影監視系統設備妥善率從2019年度96.5％，降到2023年僅87.39％。另具車牌辨識功能攝影機布建率卻未達兩成，尚待提升；2021年到2023年運用錄影監視系統破獲刑案比率低於全國平均值；對於各鄉鎮公所執行綠影監視系統維護管理作業管制措施，未盡落實，也未能掌握相關單位錄影監視系統使用狀態，管理規範沒有適時更新。

屏東縣警局表示，至今年8月，錄影監視系統具自動車牌辨識及行車軌跡鏡頭共有1006支，總數4817支，有車辨系統僅兩成，持續爭取經費建置與維修。

對於監視器系統妥善率逐年下滑，警局表示，去年及今年受颱風襲擊，造成錄監系統損壞，妥善率下降；將於財產盤點時，辦理除帳程序或完成補列財產帳，又因建置經費有限，逾使用年限的設備採逐年汰舊換新辦理，為提升監視器妥善率，並持續爭取經費。