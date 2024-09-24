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屏東來義鄉二峰圳護岸受損 預估年底前動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
凱米颱風造成二峰圳上游右岸護岸受損，建造者鳥居信平的孫子鳥居徹（右）昨在屏科大名譽教授丁澈士（左）陪同下到二峰圳現勘。記者劉星君／攝影
凱米颱風造成二峰圳上游右岸護岸受損，建造者鳥居信平的孫子鳥居徹（右）昨在屏科大名譽教授丁澈士（左）陪同下到二峰圳現勘。記者劉星君／攝影

百年前日本水利技師鳥居信平在屏東縣來義鄉打造二峰圳，伏流水工法為屏東留下豐沛水資源，被列為文化資產。今年7月凱米颱風過後，二峰圳上游右岸護岸受損，鳥居信平的孫子、東京大學名譽教授鳥居徹昨在屏科大名譽教授丁澈士陪同下到二峰圳現勘。水利處表示，爭取修復工程經費，預估年底前動工。

屏科大名譽教授丁澈士長年研究二峰圳與鳥居信平的孫子鳥居徹保持聯繫，丁澈士將凱米颱風過後受損情況拍給鳥居徹。鳥居徹心繫二峰圳，9月下旬來台參加活動，昨在丁澈士陪同下走訪二峰圳，鳥居徹說，看到屏縣府協助復原的情況，感到安心，回去會跟家族描述修復進度。

丁澈士說，凱米颱風造成二峰圳河道沖毀，請水利處放消波塊，勿衝擊到右岸旁二峰圳第二淨水塔，八八風災時第二淨水塔旁幾乎裸露，2017年修復，「面對天災、氣候變遷，對保護古蹟、歷史建物是非常大考驗」。

縣府水利處長江國豐說，二峰圳上游右岸護岸損壞，經搶修，土堤回填，放消波塊，搶通農路，爭取修復工程長度250公尺，經費1970萬元，預計年底前動工，希望明年汛期前修復完成。

二峰圳下游側向溢流堰近年成為消暑聖地，部落族人觀察，凱米颱風後只要遇雨水質變混濁，要經幾天才會恢復清澈，跟以往不同。丁澈士說，等枯水期集水廊道水位較低時再察看，釐清河床含泥量會不會從隙縫進去，造成集水廊道側向溢流堰水質變化，或水位高低影響水質，從源頭改善。

凱米颱風 水質

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