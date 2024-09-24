高捷中斷10小時 挨批應變不及格

高雄捷運紅線世運站至岡山車站前天中斷營運逾10小時，高捷昨初判是供電的第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致列車經過引發供電系統異常；多名議員批應變措施不及格，市長陳其邁說，會要求檢討。

高捷前晚8點53分恢復全線營運，世運站以北仍先拉長班距，昨上午開始營運就都恢復正常。

高捷公司解釋，營運中斷時的公車接駁，都有建立標準作業程序，並與客運業者簽約，但發生事故時，客運業者臨時調度車輛與駕駛有難度，在交通局協助下，終於調動足夠接駁車，日後將精進公車接駁疏運速度與現場引導旅客作業，並同步向交通局請求協助聯繫接駁車業者。

高捷指出，前天世運站以北發生暫停營運事故，維修人員先檢查各站內電力設備，都沒有異常，後續冒雨步行巡視軌道，檢修世運站至岡山車站路段，前天下午3時許發現岡山高醫站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，造成三軌受損及9部列車集電靴損壞，並導致部分區段三軌電力異常。

高捷表示，事故原因初判負責供電第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致集電靴與三軌均有毀損後，再擴及後續經過列車；相關電聯車夜間回廠後，已完成集電靴更換檢修，三軌損壞路段經緊急搶修，再進行完整檢修及線型量測，確認均已修復，安全無虞。

市議員宋立彬表示，這次高捷停駛事件，證明高市府只把捷運通車當政績，「營運應變措施不及格」，若捷運延伸到路竹，市府要未雨綢繆。

市議員張博洋說，高捷要加強緊急應變程序，並與公車業者溝通，若下次再發生類似狀況，如何迅速派車疏運，才能降低民怨。

陳其邁說，昨早所有捷運紅線在尖峰時期都維持4、5分鐘就發車，捷運局跟交通局已要求捷運公司要進行全面性巡檢，針對公車接駁等應變疏散措施再做檢討。