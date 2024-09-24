聽新聞
0:00 / 0:00

高捷中斷10小時 挨批應變不及格

聯合報／ 記者王勇超郭韋綺／高雄報導
高捷因電力異常，R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，改公車接駁。 記者王勇超／攝影
高捷因電力異常，R17（世運站）至RK1（岡山車站）營運中斷，改公車接駁。 記者王勇超／攝影

高雄捷運紅線世運站至岡山車站前天中斷營運逾10小時，高捷昨初判是供電的第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致列車經過引發供電系統異常；多名議員批應變措施不及格，市長陳其邁說，會要求檢討。

高捷前晚8點53分恢復全線營運，世運站以北仍先拉長班距，昨上午開始營運就都恢復正常。

高捷公司解釋，營運中斷時的公車接駁，都有建立標準作業程序，並與客運業者簽約，但發生事故時，客運業者臨時調度車輛與駕駛有難度，在交通局協助下，終於調動足夠接駁車，日後將精進公車接駁疏運速度與現場引導旅客作業，並同步向交通局請求協助聯繫接駁車業者。

高捷指出，前天世運站以北發生暫停營運事故，維修人員先檢查各站內電力設備，都沒有異常，後續冒雨步行巡視軌道，檢修世運站至岡山車站路段，前天下午3時許發現岡山高醫站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，造成三軌受損及9部列車集電靴損壞，並導致部分區段三軌電力異常。

高捷表示，事故原因初判負責供電第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致集電靴與三軌均有毀損後，再擴及後續經過列車；相關電聯車夜間回廠後，已完成集電靴更換檢修，三軌損壞路段經緊急搶修，再進行完整檢修及線型量測，確認均已修復，安全無虞。

市議員宋立彬表示，這次高捷停駛事件，證明高市府只把捷運通車當政績，「營運應變措施不及格」，若捷運延伸到路竹，市府要未雨綢繆。

市議員張博洋說，高捷要加強緊急應變程序，並與公車業者溝通，若下次再發生類似狀況，如何迅速派車疏運，才能降低民怨。

陳其邁說，昨早所有捷運紅線在尖峰時期都維持4、5分鐘就發車，捷運局跟交通局已要求捷運公司要進行全面性巡檢，針對公車接駁等應變疏散措施再做檢討。

高捷 高雄捷運

延伸閱讀

大哥不能輸！龍天翔「角頭大哥」重出江湖現身8點檔

高捷紅線停駛逾10小時 今調查出爐：第三軌與集電靴現落差

逾10小時！高捷紅線電力異常9站停駛 今晚20:53全線恢復通車

【重磅快評】高捷停駛成災難 陳其邁的智慧城市被卸妝

相關新聞

高捷中斷10小時 挨批應變不及格

高雄捷運紅線世運站至岡山車站前天中斷營運逾10小時，高捷昨初判是供電的第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因...

屏東來義鄉二峰圳護岸受損 預估年底前動工

百年前日本水利技師鳥居信平在屏東縣來義鄉打造二峰圳，伏流水工法為屏東留下豐沛水資源，被列為文化資產。今年7月凱米颱風過後...

柯志恩駁「封殺」總預算 邱議瑩喊話籲共同為高雄爭取

在野黨聯手退回中央政府總預算案，國民黨立委柯志恩指是因人民所需預算未編才會退回。民進黨立委邱議瑩今天說，總預算案包括高雄...

金門推動畜牧業現代化 議會三讀通過自治條例

金門縣議會今天三讀通過「新設置畜牧場管理自治條例」，強化飼主責任、規範廢污處理設備、拉遠畜牧場與住宅、學校、醫院等場所距...

凱米影響二峰圳護岸損壞 建造者後代心繫現況特現勘

百年前日本水利技師鳥居信平在屏縣來義鄉打造二峰圳，保留伏流水工法，為屏東留下豐沛水資源，被列為文化資產。今年7月凱米颱風...

看得懂嗎？高雄「康丁斯基」標線上路半年 居民認有效：會放慢速度

高雄市政府為了降低多叉路口交通事故風險，今年2月底在前鎮區劃設全台首創的全台首創標線型圓環，一剛開始因標線彎曲的箭頭加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。