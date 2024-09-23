柯志恩駁「封殺」總預算 邱議瑩喊話籲共同為高雄爭取

在野黨聯手退回中央政府總預算案，國民黨立委柯志恩指是因人民所需預算未編才會退回。民進黨立委邱議瑩今天說，總預算案包括高雄重要建設，呼籲柯志恩共同爭取這些預算過關。

在野黨20日聯手退回總預算案，高市議會民進黨團今天召開記者會，不僅痛批藍白聯手封殺總預算，阻礙地方建設，並將矛頭指向柯志恩，指其未替高雄著想。

柯志恩回應表示，總預算案「是退回，並非封殺」，許多人民所需要的錢，如健保點值、公糧收購等差距都沒有編，才會退回，要求重新檢討。她反批綠營，「請問哪裡看到我提出的任何預算刪減跟高雄建設有關？」呼籲民進黨勿造謠。

邱議瑩今天在（Facebook）發文表示，總預算中的交通建設，包含高雄捷運小港林園、岡山路竹延伸線、黃線及輕軌建設經費新台幣88億元及TPSS補助款4.5億元，總計92.5億元。還有水利局的污水下水道建設計畫29億5584萬6000元。

邱議瑩表示，單就這2項建設，遍佈全高雄，從山區到港邊，對高雄都是非常重要的基礎建設。她向柯志恩喊話，邀柯志恩和高雄市民站在一起，並和自己共同努力爭取這些預算早日通過國會審查。