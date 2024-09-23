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金門推動畜牧業現代化 議會三讀通過自治條例

中央社／ 金門縣23日電
金門縣議會23日三讀通過「新設置畜牧場管理自治條例」，強化畜牧場管理、保護自然環境及維護居民生活品質，逐步推動地方畜牧業朝現代化經營。圖／民進黨金門縣黨部提供（中央社）
金門縣議會23日三讀通過「新設置畜牧場管理自治條例」，強化畜牧場管理、保護自然環境及維護居民生活品質，逐步推動地方畜牧業朝現代化經營。圖／民進黨金門縣黨部提供（中央社）

金門縣議會今天三讀通過「新設置畜牧場管理自治條例」，強化飼主責任、規範廢污處理設備、拉遠畜牧場與住宅、學校、醫院等場所距離，逐步推動地方畜牧業朝現代化經營。

依金門縣政府提供資料顯示，全縣截至民國112年底，已登記畜牧場及飼養場總計102場，家畜類以養豬35場為大宗、養牛23場次之，家禽部分則以養雞27場最多。

民進黨金門縣黨部執行長游騰弘告訴中央社記者，地方早期不少畜牧場侵佔國有地，對生態或生活環境造成影響，目前一方面輔導既有業者轉移至合法場地經營，一方面推動自治條例規範舊場擴建及新設置畜牧場。

游騰弘指出，自治條例規範申請程序、畜牧場負責人或管理人資格、設置土地標準及廢污處理設備，並規定新設置畜牧場需保持距離住宅300公尺、社區400公尺、學校及醫院1000公尺，另規範畜牧場原場擴建等，盼藉此保護環境及生態，推動地方畜牧業朝現代化經營。

依民進黨籍金門縣議員蔡其雍辦公室新聞稿，蔡其雍表示，自治條例將為金門畜牧產業發展提供完善管理機制，盼藉此實現經濟發展與環境永續雙贏，為地方未來畜牧業現代化經營奠定基石。

永續 牧場 蔡其雍 金門

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