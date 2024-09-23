屏東攜手外交部辦研習營 助力地方國際涉外能力

屏東縣政府與外交部今天舉辦「113年全民外交研習營全民菁英班-地方政府場」，會中分享簽署MOU等實務經驗，有助提升地方政府國際事務處理能力。

研習營今天在屏東縣政府舉行，縣府各局處、鄉鎮市公所基層公務員與國際志工到場參與。屏東縣政府秘書長楊慶哲致詞表示，在後疫情時代，國際間城市外交與民間交流日益頻繁，有越來越多外賓及國際友人造訪屏東，培育外交人才與提升地方國際事務處理能力至關重要，也是縣府重點施政目標，研習營更顯重要性與時代意義。

縣府傳播暨國際事務處表示，透過研習營培訓，學員未來面對國際事務時更能展現自信，進而實踐全民外交，向國際社會推廣屏東及台灣獨特魅力。縣府將持續提升公務人員國際事務能力，不僅有利於提升屏東在國際舞台上形象，也為未來更多國際合作和交流機會超前部署。

縣府新聞稿指出，課程由曾任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長的黃敏境主講「簽署MOU及SOP經驗分享」，內容包括地方政府處理涉外事務、MOU簽訂標準作業流程及國際接待禮儀等。

黃敏境2019年擔任駐美副代表時與美國在台協會簽署「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家瞭解備忘錄」、「在桃園國際機場轉機託運之行李在美國在台協會代表之領域檢查意向書」、「台美有關部分領事職權瞭解備忘錄」等文件，實務經驗豐富。