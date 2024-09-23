浸水營古道有白牌車接駁 台東監理站輔導合法並稽查

近年旅遊風氣盛，浸水營國家步道成為許多登山愛好者健行步道之一，但發現有白牌車接駁收費違規營運。台東監理站與縣府協助輔導民眾取得合法資格，也聯合警局加強稽查違規。

浸水營國家步道西起屏東縣枋寮鄉的水底寮，終至東端的台東縣大武鄉的加羅板部落，遊客多為屏東端西進、台東端東出，由林業及自然保育署規劃的國家步道徒步路段約15.9公里，步行時間約需7至8小時，至台東端大武鄉加羅板部落後由白牌車接駁收費。

公路局高雄區監理所台東監理站表示，考量目前接駁車並未申請合法營業，與台東縣政府、大武鄉公所為能協助接駁車民眾合法營運，積極輔導鄉民取得合法職業駕照，及使用定期檢驗合格車輛，以保障遊客旅遊安全。

除辦理輔導說明會外，也希望與當地加羅板部落協會合作，輔導業者申請合法營業車牌，並依規定投保相關保險，以保障搭乘民眾權益及安全，提升旅遊品質。

此外，台東監理站結合當地警察局大武分局，採不定時、不定點稽查違規營運車輛，如經稽查違規行為屬實，一經查獲即可依公路法77條第2項規定，未經申請核准，而經營汽車運輸業，得依情節輕重，處罰新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，其非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷，非滿2年不得再請領或考領處罰。

監理站呼籲遊客，到浸水營古道健行須租用接駁車時，應循合法管道租賃合法營業車輛，勿以自用白牌車接駁，不僅生命與財產都沒有保障，如發生事故或相關爭議將求償無門，得不償失。