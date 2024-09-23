快訊

日導彈巡防艦7月闖中國領海 涉事艦長稱「不知情」遭撤職

男開賓士衝撞健身房畫面曝光 館長：過程、理由如4年前槍擊案

想搭對面月台區間車…男子竟直接跨過軌道 台鐵：已通報路警

聽新聞
0:00 / 0:00

看得懂嗎？高雄「康丁斯基」標線上路半年 居民認有效：會放慢速度

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局在三多商圈的劃設全台第一個「標線型圓環」，經過半年後，居民說車輛經過大多會減速，有助交通安全。記者王勇超／攝影
高市交通局在三多商圈的劃設全台第一個「標線型圓環」，經過半年後，居民說車輛經過大多會減速，有助交通安全。記者王勇超／攝影

高雄市政府為了降低多叉路口交通事故風險，今年2月底在前鎮區劃設全台首創的全台首創標線型圓環，一剛開始因標線彎曲的箭頭加上圓點，讓民眾直呼「看不懂」，但經過半年多的時間，當地民眾認為車禍真的減少，因「開車經過都會減速」。交通局說，目前正在評估增設2至3處標線型圓環。

高雄三多商圈的文橫三路與廣西路和南天街2條道路，交會處是多叉路口，人車動線複雜，經常有車禍。高市交通局今年2月27日在當地劃設全台第一個「標線型圓環」，其中一處標線因為是抽象的彎曲箭頭，空缺處加上圓點，被網友調侃是藝術家「康丁斯基」的抽象符號，當時也有居民說「看不懂」，引發眾人討論。

家住高雄前鎮區的吳姓男子說，今年3月第一次騎車經過文橫三路的小圓環時，心理覺得很納悶「這是什麼東西」，也覺得地上彎曲的標線「很新奇」，後來看新聞報導，才知道是全台灣第一個標線型圓環，現在覺得設立這個圓環至少有減速的效果，很多人開車或騎車經過這裡，都會放慢速度，對於交通安全應該是有助益。

高市交通局說，標線型圓環施行半年後，車輛已習慣遵循遵循逆時針方向行駛，「切西瓜」的駕駛行為已經大幅減少，事故大幅降低，「切西瓜」的駕駛行為已經大幅減少，目前正在評估增設2至3處標線型圓環，以改善多叉路口安全。

高市交通局在三多商圈的劃設全台第一個「標線型圓環」，標線因為是抽象的彎曲箭頭，空缺處加上圓點，被網友調侃是藝術家「康丁斯基」的抽象符號。記者王勇超／攝影
高市交通局在三多商圈的劃設全台第一個「標線型圓環」，標線因為是抽象的彎曲箭頭，空缺處加上圓點，被網友調侃是藝術家「康丁斯基」的抽象符號。記者王勇超／攝影

交通事故 車禍 高雄市

延伸閱讀

高雄小吃店換桶裝瓦斯「轟」一聲起火 1員工受驚嚇送醫

人行道不像人行道...高雄男誤停遭檢舉 法院判准他撤罰

綠轟藍柯志恩不顧高雄建設 藍黨部：不要情緒勒索

義享天地停車場又塞車 市府：業者未遵交維承諾

相關新聞

看得懂嗎？高雄「康丁斯基」標線上路半年 居民認有效：會放慢速度

高雄市政府為了降低多叉路口交通事故風險，今年2月底在前鎮區劃設全台首創的全台首創標線型圓環，一剛開始因標線彎曲的箭頭加上...

恐怖海盜船！東琉線今仍停航 船務：海象多變、要閃漂流木

往來屏東東港、琉球東琉線，昨受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，海象惡劣，但為疏運旅客，船公司昨下午仍開船，一名船公司船員在社...

凱米影響二峰圳護岸損壞 建造者後代心繫現況特現勘

百年前日本水利技師鳥居信平在屏縣來義鄉打造二峰圳，保留伏流水工法，為屏東留下豐沛水資源，被列為文化資產。今年7月凱米颱風...

又有鱷魚！屏縣萬丹鄉河堤出現逾二公尺長凱門眼鏡公鱷

屏東縣又有鱷魚出沒！屏東縣府農業處中秋節17日上午接獲通報，萬丹鄉河堤崙頂堤防11號橋發現鱷魚，居民緊張通報縣府農業處，...

東港迎王9月28日至10月5日登場 周邊交通資訊一次看

東港鎮東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」將在9月28日至10月5日盛大登場，為期8天，祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺...

高捷紅線停駛逾10小時 今調查出爐：第三軌與集電靴現落差

高雄捷運紅線昨天因為第三軌供電系統異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）中斷營運超過10小時。高捷今天表示，事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。