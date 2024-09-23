看得懂嗎？高雄「康丁斯基」標線上路半年 居民認有效：會放慢速度

高雄市政府為了降低多叉路口交通事故風險，今年2月底在前鎮區劃設全台首創的全台首創標線型圓環，一剛開始因標線彎曲的箭頭加上圓點，讓民眾直呼「看不懂」，但經過半年多的時間，當地民眾認為車禍真的減少，因「開車經過都會減速」。交通局說，目前正在評估增設2至3處標線型圓環。

高雄三多商圈的文橫三路與廣西路和南天街2條道路，交會處是多叉路口，人車動線複雜，經常有車禍。高市交通局今年2月27日在當地劃設全台第一個「標線型圓環」，其中一處標線因為是抽象的彎曲箭頭，空缺處加上圓點，被網友調侃是藝術家「康丁斯基」的抽象符號，當時也有居民說「看不懂」，引發眾人討論。

家住高雄前鎮區的吳姓男子說，今年3月第一次騎車經過文橫三路的小圓環時，心理覺得很納悶「這是什麼東西」，也覺得地上彎曲的標線「很新奇」，後來看新聞報導，才知道是全台灣第一個標線型圓環，現在覺得設立這個圓環至少有減速的效果，很多人開車或騎車經過這裡，都會放慢速度，對於交通安全應該是有助益。

高市交通局說，標線型圓環施行半年後，車輛已習慣遵循遵循逆時針方向行駛，「切西瓜」的駕駛行為已經大幅減少，事故大幅降低，「切西瓜」的駕駛行為已經大幅減少，目前正在評估增設2至3處標線型圓環，以改善多叉路口安全。