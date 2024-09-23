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森林大火好發期將至 高雄田寮、旗山9/27發防災測試警訊

中央社／ 台北23日電

林業署今天表示，中南部每年10月進入乾燥季節，為森林火災好發期，9月27日下午2時30分到3時30分，對高雄田寮區、旗山區演練發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，獲訊莫驚慌。

農業部林業及自然保育署發布資訊說明，這次防災簡訊將在上述期間發布，發送時間僅持續5分鐘，內文為「【演練】【森林火災警戒】演練警訊發送測試，收到請勿驚慌【Forest Fire Alert Drill】Pleasedon’t panic. 林業保育署（FANCA）0800-000930」。

其次，林業署已在112年建立「林火風險評估系統」，運用資料同化技術整合衛星氣象資訊，計算林火天氣指數（FWI）產製台灣林地林火潛在風險，並推估未來7天的林火風險資訊，提供林地管理機關及民眾防災參考。

林業署指出，如果特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾。

林業署統計，108至112年間台灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，且歷年森林火災發生原因，高達97%是人為因素所引起。

另外，林業署提醒民眾，森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處新台幣60萬元罰鍰。至於放火燒毀他人的森林者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林業署 火災 風險

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