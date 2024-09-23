高市大樹竹寮靶場活化利用 轉型銀髮健身俱樂部

高雄市大樹區竹寮里竹寮幸福銀髮健身俱樂部今天揭牌，市長陳其邁出席表示，有些軍方留下的使用率較少的設施，盼交由市府或民間單位委管活化利用，將再盤點閒置空間，跟社區或長照結合。

高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會將竹寮靶場轉型為竹寮幸福銀髮健身俱樂部，供在地長者運動，今天舉行揭牌儀式，陳其邁及民進黨立委林岱樺等人出席。

陳其邁表示，銀髮健身俱樂部的成立，主要是希望能夠照顧長輩，延緩失能、促進健康；尤其很多長輩缺少運動，常會有肌少症的狀況，因此也結合運動指導員，客製化長輩適合的運動設施，給予最好的訓練，讓長輩活得健康。

對於軍事設施活化，陳其邁說，市府跟軍方溝通順暢，包括針對有些軍方留下來的使用率較少的設施進行協調，希望交由市府或民間單位委管、活化。將再盤點大樹、左營或岡山等地閒置空間再利用，跟社區活動或長照設施等結合。

阿珠阿嬤多年來右手無法正常使用筷子及伸直手拿東西，自從參加竹寮幸福銀髮健身俱樂部，在運動指導員指導與健身器材訓練下，右手終於能緩慢向前伸展，讓阿珠阿嬤直呼開心。

高雄市衛生局表示，竹寮靶場原為軍方營地，20多年前移交由高雄市大樹區公所管理，當時靶場雜草叢生，營舍老舊破敗。

10多年前，大樹區公所委託高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會代為管理，逐步整理並打造為具生態公園風貌的園區。園區內保留數棟營舍，其中1棟營舍改造為銀髮健身俱樂部，成為當地長者專屬的健身場所。

竹寮幸福銀髮健身俱樂部開放時間為週一至週五上午9時至11時，地址是高雄市大樹區竹寮里竹寮路58-1號，歡迎市民前往運動。另外也可上衛生局「社區資源整合平台」，查詢其他銀髮健身俱樂部課程資訊。