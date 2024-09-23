恐怖海盜船！東琉線今仍停航 船務：海象多變、要閃漂流木

往來屏東東港、琉球東琉線，昨受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，海象惡劣，但為疏運旅客，船公司昨下午仍開船，一名船公司船員在社群Threads發文說，浪況只能用可怕來形容，航程參雜旅客慘叫、嘔吐聲；東琉線今仍停航，東港出海口浪況仍高，海上漂流木仍多，預估明天可恢復航班。

一名船員在社群Threads發文說，昨天東港往返琉球的浪，只能用可怕來形容。也辛苦船長與其他船員。他在社群上傳一段影片，船長開船時，有大浪來，只能頂浪，船長為避免受傷，要做預備姿勢來防備；也提到，整個航程參雜旅客慘叫聲、嘔吐聲，他只能安撫旅客跟旅客宣導不要緊張，安全帶扣上。

鹽琉線交通船林姓船長說，昨航行時要閃來閃去，因為漂流木太多了，開船時要注意航安、海象、漂流木，以前也有遇過更大的浪，從東港過去琉球較危險，回來是順浪。

藍白航運周經理說，今天上午觀察出海口狀況仍大，漂流木多，今仍停航，明天觀察應該會好一點。