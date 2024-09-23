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打造澎湖秋冬觀光品牌 鹹水煙藝術季10月首登場

中央社／ 澎湖縣23日電

「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，繼澎湖追風音樂季後接續登場，自10月12日起至10月27日的3個週末假期在全島各景點快閃演出，期盼打造澎湖秋冬觀光品牌。

觀光署澎湖國家風景區管理處在秋冬季推出的「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，今天由行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府旅遊處長陳美齡、澎管處長洪志光等人，以象徵流沙與起霧的鹹水煙方式宣布啟動，國內知名的即將成真火舞團、張正傑音樂家、何曉玫舞團3個表演藝術團體，現場還表演部份橋段，精彩演出贏得滿場掌聲，陳慧玲期盼未來鹹水煙藝術季能打造出澎湖秋冬觀光品牌。

洪志光表示，澎管處為推廣澎湖秋冬旅遊，今年首度推出「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，將澎湖獨特秋冬自然景致與在地深厚生活文化相結合，邀請國內知名藝文展演團隊，結合澎湖特殊地景，打造全新視覺、聽覺饗宴。

澎管處表示，「2024澎湖鹹水煙藝術季」活動，將在澎湖追風音樂季後，自10月12日至10月27日的3個週末在全島各景點快閃演出，其中12日首部曲「鹹水的火花」由即將成真火舞團在隘門沙灘首創的火舞秀；19日二部曲「湧浪的琴音」沙灘歌劇院，由音樂家張正傑結合國內頂尖聲樂家在隘門沙灘演出外、20日「群島的美聲」則在西臺古堡內以售票場方式演出2場；26日何曉玫舞團分別在大菓葉玄武岩與二崁古厝草地廣場快閃演出；最終章「鹹水的舞浪」，一樣由何曉玫舞團在觀音亭廣場演出，感受澎湖秋冬文化藝術魅力。

洪志光表示，「鹹水煙」在澎湖入秋後，東北季風吹起，海浪拍打岸際形成的水霧，對澎湖生活與文化產生深遠影響，更是澎湖在地居民記憶，今年首度將特殊自然現象演繹成為鹹水煙藝術季推出，期盼打造澎湖秋季文化觀光新亮點。

澎湖縣 舞團 音樂

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