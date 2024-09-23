又有鱷魚！屏縣萬丹鄉河堤出現逾二公尺長凱門眼鏡公鱷

屏東縣又有鱷魚出沒！屏東縣府農業處中秋節17日上午接獲通報，萬丹鄉河堤崙頂堤防11號橋發現鱷魚，居民緊張通報縣府農業處，委託專業廠商處理，花3小時捕獲。附近民眾說，周邊至少還有5隻在附近流域活動。農業處表示會加強巡邏。

農業處今指出，本月17日中秋節上午，有民眾報案，在萬丹鄉河堤崙頂堤防11號橋下發現鱷魚，因擔心鱷魚對當地居民造成危險，農業處接獲通報後，立即委託專業廠商趕往現場處理。

現場歷時約三小時捕捉，用雞誘捕鱷魚，終於捕獲。農業處表示，現場經評估發現鱷魚活動力強且具有攻擊性，當場捕獲由廠商帶回後續處理，經檢視鱷魚為凱門眼鏡公鱷，體長207公分，體重54公斤。

農業處呼籲，民眾提高警覺，特別在靠近河流或具攻擊性野生動物可能出沒的區域，務必小心防範，如有發現可即時通報縣府處理。