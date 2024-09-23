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東港迎王9月28日至10月5日登場 周邊交通資訊一次看
東港鎮東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」將在9月28日至10月5日盛大登場，為期8天，祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺廟、陣頭眾多，預期迎來人潮。
東港警分局規畫並結合警力、民防、義警、義交等約300人共同執行迎王祭典期間治安及交通。
警方提醒，活動期間彈性封閉周邊道路，管制通行，敬請民眾配合交通管制措施及提前改道行駛。
交通管制時間：本月27日下午16時起至10月5日18時止。
管制路段，中正路與光復路口（菜堂橋）、光復路與東隆街口（宮前橋前）、光復路與東隆街口（溫府正修堂前）、東隆街路段（成珍香餅舖前、後方路口）、共和街路段（東隆宮後方、東隆國小後門處）、芳都橋北端。
鎮海公園（請水）活動會場，27日下午16時起，將視活動狀況彈性調整，管制地點：鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。
出巡、遶境、遷船儀式，9月28日下午18時起至10月5日6時止（每日上午8時至晚間23時，並視狀況提早或延後），交通疏導管制地點：東港鎮內道路（視隊伍行經時周邊道路狀況彈性調整）。
警方建議，民眾將車輛停於光復路邊停車格、立體停車場（朝隆路、中山路、新義路）、共和社區臨時停車場（共和路）及東港漁市場停車場，請勿違規停車或占用道路，亦鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，提醒民眾如途中遇遶境隊伍，請遵從交管人員指揮疏導循序前進，共維周邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身財物。
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