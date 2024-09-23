快訊

全球前2%頂尖科學家公布…台灣臨床前20名醫師名單揭曉 榜首又是他

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

義享天地停車場又塞車 市府：業者未遵交維承諾

中央社／ 高雄23日電

高雄義享天地昨天停車場出入口再發生大塞車，有網友指受困快2小時仍無法離開。高雄義享天地表示，有調派人力指引離場。市府交通局則指出，業者未確實遵守營運交維承諾。

高雄義享天地6月就曾發生停車場大塞車，昨天停車場再度塞爆，有民眾在網路抱怨等了快2小時仍無法離去。

高雄義享天地今天說明，昨天因整日雨勢較大，民眾出行多以開車為主，中午停車場即已接近滿位；下午4時起為離場高峰期間，調派近20名人力，分別在各停車場樓層及出入口處指引動線，加速離場效能。

高雄義享天地表示，假日人潮及周邊道路車流量較高，鼓勵民眾多加利用鄰近的特約停車場分散車流，或搭乘大眾運輸，以減少交通負荷量。

高雄市交通局表示，此賣場設置的停車場進出口是單獨一進一出，未有其他出入口。當日賣場表示增加了200至300台車輛進場。

交通局指出，6月與業者會勘時，即要求業者增派合格義交人員，可依據現場車流狀況指揮紅燈右轉，增加散場效率。另原先營運交評報告承諾事項，要求當停車場達8成滿時應暫停車輛進場並要求駛離，並導引至替代停車場，但業者未確實遵守營運交維承諾。

交通局並指出，賣場B3停車場柵欄機緊鄰斜坡道，離場車流會因啟動延滯影響離場時間，多次要求業者改善柵欄機位置，也要求離場動線多導引利用新德路銜接博愛路分流離場。

停車場 塞車 賣場

延伸閱讀

高雄捷運紅線故障停駛惹民怨 市長陳其邁：應變不足要檢討

紅酒商甜喊「親愛的」 高雄7旬翁暈船解160萬定存買酒

台中公車碰撞1死1傷 交通局調閱影帶追真相如肇事重罰

惡夢重演！高雄義享天地停車場又塞爆 車主困2小時崩潰

相關新聞

又有鱷魚！屏縣萬丹鄉河堤出現逾二公尺長凱門眼鏡公鱷

屏東縣又有鱷魚出沒！屏東縣府農業處中秋節17日上午接獲通報，萬丹鄉河堤崙頂堤防11號橋發現鱷魚，居民緊張通報縣府農業處，...

東港迎王9月28日至10月5日登場 周邊交通資訊一次看

東港鎮東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」將在9月28日至10月5日盛大登場，為期8天，祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺...

高捷紅線停駛逾10小時 今調查出爐：第三軌與集電靴現落差

高雄捷運紅線昨天因為第三軌供電系統異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）中斷營運超過10小時。高捷今天表示，事故...

高雄捷運紅線故障停駛惹民怨 市長陳其邁：應變不足要檢討

高雄捷運昨天發生通車16年以來重大故障，造成R17世運站至RK1岡山車站班車延宕，引發旅客抱怨，對此，市長陳其邁今天受訪...

活化澄清湖球場 專家籲租借更友善

高雄市審計處查核澄清湖棒球場，發現近3年使用率僅16.16%，累積赤字逾千萬元，運發局為提升觀賽風氣，花錢購票挹注收入，...

供電異常 高雄捷運中斷10小時

高雄捷運昨早供電系統異常，紅線營運中斷，世運站至岡山車站只能靠公車接駁，直到夜晚近9時才恢復全線運行，為通車16年來系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。