義享天地停車場又塞車 市府：業者未遵交維承諾

高雄義享天地昨天停車場出入口再發生大塞車，有網友指受困快2小時仍無法離開。高雄義享天地表示，有調派人力指引離場。市府交通局則指出，業者未確實遵守營運交維承諾。

高雄義享天地6月就曾發生停車場大塞車，昨天停車場再度塞爆，有民眾在網路抱怨等了快2小時仍無法離去。

高雄義享天地今天說明，昨天因整日雨勢較大，民眾出行多以開車為主，中午停車場即已接近滿位；下午4時起為離場高峰期間，調派近20名人力，分別在各停車場樓層及出入口處指引動線，加速離場效能。

高雄義享天地表示，假日人潮及周邊道路車流量較高，鼓勵民眾多加利用鄰近的特約停車場分散車流，或搭乘大眾運輸，以減少交通負荷量。

高雄市交通局表示，此賣場設置的停車場進出口是單獨一進一出，未有其他出入口。當日賣場表示增加了200至300台車輛進場。

交通局指出，6月與業者會勘時，即要求業者增派合格義交人員，可依據現場車流狀況指揮紅燈右轉，增加散場效率。另原先營運交評報告承諾事項，要求當停車場達8成滿時應暫停車輛進場並要求駛離，並導引至替代停車場，但業者未確實遵守營運交維承諾。

交通局並指出，賣場B3停車場柵欄機緊鄰斜坡道，離場車流會因啟動延滯影響離場時間，多次要求業者改善柵欄機位置，也要求離場動線多導引利用新德路銜接博愛路分流離場。