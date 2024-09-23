高捷紅線停駛逾10小時 今調查出爐：第三軌與集電靴現落差

高雄捷運紅線昨天因為第三軌供電系統異常，導致R17（世運站）至RK1（岡山車站）中斷營運超過10小時。高捷今天表示，事故原因初步判斷是負責供電的第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致集電靴與三軌均有毀損後，再擴及後續經過的列車，經連夜搶修後均已修復至正常，安全無虞。

高捷表示，昨天世運站以北暫停營運事故，維修人員先檢查各站內電力設備，都沒有發現異常，後續冒雨步行巡視軌道，檢修世運站至岡山車站路段，在昨天下午3時許發現R24（岡山高醫站）以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，造成三軌受損及9部列車集電靴損壞，並導致部分區段三軌電力異常。

高捷說，相關電聯車夜間回廠後，已完成集電靴更換檢修，今早均為可用車狀態，另三軌損壞路段，昨日緊急搶修後，夜間再進行完整檢修及線型量測，確認均已修復至正常狀態，安全無虞。

高捷指出，事故原因，初步判斷為三軌的高度，與第一部事故列車的集電靴，因不明原因產生落差，造成集電靴與三軌均有毀損後，再擴及後續經過的列車；而造成三軌與集電靴高度出現落差的原因，仍待後續調查釐清。

高捷說，因列車仍有動力可續行，因此第一時間無法立即判斷事故原因及可能發生的地點，才會採區間斷電暫停營運，人員全面步巡檢視方式，加上大雨滂沱，增加目視難度，因此甚為耗時，幸而維修人員最後仍能明確查出故障路段，高捷立刻進行緊急搶修。

高捷表示，營運中斷時的公車接駁作業，高捷公司均有建立相關作業SOP並與客運業者簽有合約，但發生事故時，客運業者臨時調度車輛與駕駛確有其難度，在交通局積極協助下，終於調動足夠的接駁車，高捷日後將精進公車接駁疏運速度與現場引導旅客作業，並同步向交通局請求協助洽聯接駁車業者。