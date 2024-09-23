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高雄捷運紅線故障停駛惹民怨 市長陳其邁：應變不足要檢討

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左二）今出席大樹區竹寮幸福銀髮健身俱樂部開幕活動。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（左二）今出席大樹區竹寮幸福銀髮健身俱樂部開幕活動。記者郭韋綺／攝影

高雄捷運昨天發生通車16年以來重大故障，造成R17世運站至RK1岡山車站班車延宕，引發旅客抱怨，對此，市長陳其邁今天受訪說，昨晚9點38分恢復通車，今早捷運紅線尖峰時期也都維持4.5分鐘發車，初步調查結果出爐，是在R24下行路段的第三軌有供電異常狀況，至於詳細發生原因也會盡速釐清。

捷運停駛後，區間公車接駁緩慢，有旅客苦等1小時等不到公車的影子，遭民代及民眾批評應變能力0分，陳其邁則說，公車接駁部分高捷公司應變處置，捷運局、交通局會要求捷運公司全面性巡檢，也要針對應變疏散措施再做檢討。

陳其邁今出席大樹區竹寮幸福銀髮健身俱樂部開幕活動，做了以上表述。

高雄打造年長者專屬健身房，已完成17處，設置數六都第一，這次竹寮健身俱樂部是將原靶場閒置空間改造而成，陳其邁說，許多長輩缺少運動常有肌少症，因此結合運動指導員客製化每位長輩適合的運動設施，給予最好訓練，讓長輩活得健康。

高雄大樹區竹寮幸福銀髮健身俱樂部開幕活動今天熱鬧揭牌。記者郭韋綺／攝影
高雄大樹區竹寮幸福銀髮健身俱樂部開幕活動今天熱鬧揭牌。記者郭韋綺／攝影

健身房 陳其邁 高雄捷運

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