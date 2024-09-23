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活化澄清湖球場 專家籲租借更友善
高雄市審計處查核澄清湖棒球場，發現近3年使用率僅16.16%，累積赤字逾千萬元，運發局為提升觀賽風氣，花錢購票挹注收入，送出數百張免費門票。民代批評，應思考活化而非砸錢請人看球賽；運發局則希望有企業認養，提升營運績效。
審計處公布查核報告，球場近3年使用率僅16.16%，運發局聲稱鼓勵民眾觀看球賽，花錢購票挹注基金收入，卻未經簽准就免費贈送，免費票達數百張。此外，一期工程部分未完工或未驗收，就出借辦球賽，屢遭發現缺失，應檢討精進。
運發局指出，澄清湖球場今年至9月總觀眾人數達25.9萬人，平均單場6829人，創歷年新高，使用效益逐年提升，未來盼企業認養。
國民黨籍議員李雅靜則說，澄清湖球場使用率低，運發局應思考如何活化，而不是浪費經費買票邀請人看。
高市棒球協會理事長邱子翔說，澄清湖棒球場營運到這種地步，市府應負全責。他建議，不論澄清湖或全台球場，使用規則模式應修正，對租借民眾更友善，使用機會增多，才能起死回生。
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