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供電異常 高雄捷運中斷10小時

聯合報／ 記者王勇超石秀華／高雄報導

高雄捷運昨早供電系統異常，紅線營運中斷，世運站至岡山車站只能靠公車接駁，直到夜晚近9時才恢復全線運行，為通車16年來系統異常最久事故，中斷近10小時。旅客抱怨接駁車等很久、議員批應變能力零分，高市府表示，請高捷公司提出檢討報告改善。

至於事故原因，高捷公司昨下午3時發現，岡山高醫站以北的下行路段，部分第三軌供電系統固定處與列車集電靴撞擊，導致8部列車集電靴斷裂及三軌受損，部分區段出現電力異常。儘管昨晚8時53分恢復全線營運，但平均班距約8至10分鐘，世運站以北班距初期約12至15分鐘，後續才逐漸調整為8至10分鐘的正常班距。

高捷昨上午近9時，世運站至都會公園站間先出現供電異常，當下3部列車都在月台停靠，近200名旅客安全，高捷從9時13分起降級運轉，並派人檢修，但影響區段卻陸續增加，上午10時25分起，先是世運站到青埔站5個站間營運中斷，11時6分擴大到世運站到岡山車站，共9個站間營運中斷，改採公車接駁。

高捷雖安排公車接駁，旅客異口同聲抱怨「等太久」，有人直言苦等近1小時連公車影子都沒看到，且雨天還要改搭公車太不方便，部分人乾脆改搭計程車。昨正巧是「世界無車日」，網友狠酸「世界無車日成真」。

「這種應變能力簡直零分。」高市議員白喬茵批「市長陳其邁還在睡嗎？」繼續沉浸在演唱會的喜悅中。

高捷表示，營運中斷後立刻聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有緊急發放公車代用券供民眾轉搭一般公車，中午12時前，協興與高雄客運均已派車協助接駁，後續經交通局協助，接駁車數量增到9輛。

交通局表示，事發後高捷公司依照高捷應變SOP即時通報，並同步啟動因應措施，發送公車券協助轉搭其他運具、啟動停駛站間接駁服務，全力減少旅客搭乘不便；市府也要求後續請高捷公司提供事件檢討報告改善。

公車 岡山車站 高捷

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