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馬術治療助慢飛 家長盼資源挹注

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市八卦寮文教基金會投入馬術治療21年，副總統蕭美琴昨參加開訓儀式，頒發滿分證書為12名慢飛天使加油，她說，很多動物都有療癒效果，很多醫療院所也引進動物陪伴及療育，兒童是政府非常關心的族群，希望大家一起努力。

蕭美琴赴橋頭參加馬術治療兒童關懷課程開訓儀式，市長陳其邁及多名立委陪同。八卦寮文教基金會董事長余政憲指出，他從2004年接觸馬術，馬術治療課程對腦性麻痺、自閉症、過動症及多發性硬化症等學齡前身障幼童很有幫助，但因治療師短缺，每次僅能安排12名幼兒，非常頭痛。

昨活動安排接受馬術治療的女童「育欣」出席，她年幼時被診斷發育遲緩，主治醫師評估長大恐無法走路，傳統物理治療也讓育欣害怕，後來4歲時接觸馬術治療，結束後父母還自費讓她上課，1年後不用輔佐就能原地轉圈，現在10歲不僅能跑跳，還能參加直排輪比賽。

但受限於治療師短缺，馬術治療課程每期僅開放12人參訓，育欣媽媽昨天也替其他孩子請命，盼政府投入更多資源，讓更多小孩接受治療。

市長陳其邁說，馬術治療持續推動21年不容易，高雄市已經成立24個早療中心及據點，若能掌握學齡的黃金療育對小孩幫助很大，現在要找復健治療師確實愈來愈困難，希望爭取更多預算提供補助或津貼，讓更多人可以投入這項工作。

小孩 治療師

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