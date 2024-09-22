明揚大火消防員4殉職10傷今1周年 分隊閃燈鳴笛悼念

去年9月22日明揚大火造成百餘人死傷，其中屏東縣消防局4名消防員殉職、10人輕重傷，甚至遭截肢，今天滿一周年，仍有4名消防員休養中。屏東、屏二分隊今傍晚6時鳴響消防車警笛，默哀1分鐘，追憶殉職同仁。

明揚大火造成10死100多人輕重傷，其中消防隊員4死10傷，4名殉職的消防隊員都是第一時間趕到屏二分隊隊員，火災爆炸發生至今一年，對於家屬、分隊同仁造成的傷害仍未平復。

明揚大火去年9月22日下午5時半消防局接獲報案後，隨即派遣，爆炸發生在當天下午6時。縣長周春米、消防局長李彬正、殉職同仁家屬、受傷同仁、屏二分隊及屏東分隊上班同仁，在今天傍晚6時01分將所有救災車輛鳴響警笛1分鐘，以跨越爆炸時間傍晚6時00分後的1分鐘，並默哀1分鐘。

周春米表示，縣府團隊未曾忘記那一夜，365個日子過去，當晚的震懾感依舊，這一年來，消防局勤務依舊忙碌，縱使如此，我們沒有忘記為救災而犧牲的同仁。也盼業者更重視公共安全，對於災害防範工作能更落實，才能保障自身生命財產安全，方可達到企業永續經營的目標。