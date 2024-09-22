逾10小時！高捷紅線電力異常9站停駛 今晚20:53全線恢復通車

高雄捷運今天因為第三軌供電系統異常，導致R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）改公車接駁，引發旅客抱怨。高捷查出是R24（岡山高醫站）以北下行路段，有部分第三軌供電系統固定處，與列車集電靴撞擊導致受損，經搶修後在今晚近8時，先恢復R17至RK1單線雙向，晚間8點53分全線恢復通車。

高捷表示，這次意外造成部分路段，一度無法正常營運，時間超過10小時，可說是高捷開始營運後，因為系統異常導致無法全線正常營業，時間最久的一次事故。

高捷維修人員今天檢修各站內電力設備，發現均無異常，後續採軌道步巡方式，檢修R17（世運站）至RK1（岡山車站）路段，在下午3時許，發現R24（岡山高醫站）以北下行路段，有部分三軌固定處脫落，並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致列車集電靴斷裂及三軌受損，因而造成部分區段三軌電力異常，因此區段暫停營運。

高捷說，第三軌供電系統是一種軌道車輛供電方法。第三軌供電的概念就是在列車行走的兩條路軌以外，再加上一條導電軌，同時在列車上上裝設集電裝置，以接觸導電軌並滑行。這種集電裝置因為類似靴子形狀，因此稱為為「集電靴」。高捷的列車為三車組，每一節車廂左右兩側各有兩隻集電靴，因此每一列車單側有6隻集電靴。